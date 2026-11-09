Preload di GTA 6 disponibile su PS5 e Xbox Series X e S: svelati anche il tema musicale e gli orari di sblocco

L'attesa per Grand Theft Auto 6 entra in una nuova fase con l'avvio del preload, che permette ai giocatori di scaricare in anticipo i file del nuovo, attesissimo capitolo della serie Rockstar Games. Come previsto, il preload è partito oggi 9 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, dando così la possibilità di prepararsi al lancio senza dover attendere il giorno della pubblicazione per completare il download.