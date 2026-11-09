Preload di GTA 6 disponibile su PS5 e Xbox Series X e S: svelati anche il tema musicale e gli orari di sblocco

L'attesa per Grand Theft Auto 6 entra in una nuova fase con l'avvio del preload, che permette ai giocatori di scaricare in anticipo i file del nuovo, attesissimo capitolo della serie Rockstar Games. Come previsto, il preload è partito oggi 9 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, dando così la possibilità di prepararsi al lancio senza dover attendere il giorno della pubblicazione per completare il download.
Bisogna attendere
Naturalmente, aver scaricato il gioco non significa poter iniziare subito a giocare. Il client rimarrà bloccato fino al 19 novembre, data prevista per il debutto ufficiale. Nel frattempo, tuttavia, è emersa un'altra curiosità: il tema musicale del menu principale, che i giocatori possono già ascoltare grazie a un filmato pubblicato online. Si tratta di un primo assaggio della colonna sonora dell'avventura, destinato probabilmente a diventare tra i più familiari agli appassionati una volta iniziata l'esplorazione del mondo di gioco.
Per quanto riguarda le dimensioni dell'installazione, Rockstar aveva precedentemente confermato un peso complessivo di circa 212 GB per entrambe le versioni console. La schermata del preload mostrata dalla testata MP1st indica invece 210 GB, una differenza che potrebbe dipendere dalla presenza di eventuali aggiornamenti al lancio, non ancora confermati.
Sono stati pubblicati anche gli orari di sblocco del gioco nelle principali regioni del mondo. In Europa, il lancio è previsto alla mezzanotte locale del 19 novembre: questo significa che i giocatori italiani potranno iniziare a giocare esattamente alle 00:00 del 19 novembre 2026.
Orari di sblocco e uscita di GTA 6
|Località
|Orario di uscita locale
|Orario equivalente UTC
|Auckland (Nuova Zelanda)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 11:00
|Sydney (Australia)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 13:00
|Tokyo (Giappone)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 15:00
|Seul (Corea del Sud)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 15:00
|Singapore
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 16:00
|Pechino (Cina)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 16:00
|Bangkok (Thailandia)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 17:00
|Nuova Delhi (India)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 18:30
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 20:00
|Johannesburg (Sudafrica)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 22:00
|Parigi (Francia)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 23:00
|Roma (Italia)
|19 novembre - 00:00
|18 novembre - 23:00
|Londra (Regno Unito)
|19 novembre - 00:00
|19 novembre - 00:00
|San Paolo (Brasile)
|19 novembre - 00:00
|19 novembre - 03:00
|New York (Stati Uniti)
|19 novembre - 00:00 (EST)
|19 novembre - 05:00
|Chicago (Stati Uniti)
|18 novembre - 23:00 (CST)
|19 novembre - 05:00
|Denver (Stati Uniti)
|18 novembre - 22:00 (MST)
|19 novembre - 05:00
|Los Angeles (Stati Uniti)
|18 novembre - 21:00 (PST)
|19 novembre - 05:00
|Honolulu (Hawaii)
|18 novembre - 19:00 (HST)
|19 novembre - 05:00
Con il preload ormai attivo, il conto alla rovescia per GTA 6 entra dunque nella fase conclusiva. Dopo tutti gli anni passati da GTA 5, l'attesa si è fatta davvero spasmodica.