Svelate le dimensioni dell'installazione di GTA 6: andate a liberare spazio perché sono massicce

Da notare che stiamo parlando della versione standard. La Ultimate potrebbe richiedere ancora più spazio per i contenuti aggiuntivi. Siamo quasi a metà SSD base di PS5 per un singolo gioco. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle dimensioni di quest'ultima versione. Non è stato comunicato neppure il peso del download per Xbox Series X e S , anche se ci si aspetta che sia simile a quello della versione PlayStation 5.

GTA 6 potrebbe essere uno dei giochi più ingombranti mai pubblicati su console in termini di spazio di archiviazione. Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size, account specializzato nel monitoraggio delle dimensioni dei giochi e degli aggiornamenti sul PlayStation Store, la versione standard del nuovo capitolo della serie Rockstar Games richiederà 210 GB di spazio su PS5 . Il dato è emerso a poche settimane dal lancio del 19 novembre.

Fare le pulizie

Rockstar Games ha già annunciato che il precaricamento di GTA 6 comincerà il 12 novembre, una settimana prima del debutto ufficiale. Gli utenti potranno così scaricare in anticipo i file necessari per giocare al lancio, evitando di dover attendere il completamento del download il giorno dell'uscita. Resta però il problema dello spazio disponibile: con un'installazione da 210 GB, molti giocatori potrebbero essere costretti a eliminare altri titoli o contenuti dalla memoria della propria console.

Il confronto con Red Dead Redemption 2, che richiedeva circa 150 GB di spazio complessivo, partendo da un dowload di 99 GB (su PS4), rafforza ancora di più l'eccezionalità del dato.

Tra le ragioni che potrebbero contribuire a un'installazione così consistente ci sono le dimensioni del mondo di gioco e il livello di dettaglio previsto. Secondo le informazioni circolate finora, la mappa di GTA 6 sarebbe circa tre volte più grande di quella di Red Dead Redemption 2. L'attenzione agli ambienti, ai personaggi e ai numerosi elementi simulati dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la quantità di dati necessari.

Non crediamo che le dimensioni dell'installazione freneranno l'entusiasmo per il titolo di Rockstar. Anzi, probabilmente l'accresceranno. Le previsioni parlando di 25 milioni di preordini prima del lancio, per ricavi di circa 2 miliardi di dollari, che da soli dovrebbero bastare a coprire i costi di sviluppo e iniziare a generare profitti.

Al debutto, GTA 6 sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X e S e sarà un'esperienza esclusivamente single player. È tuttavia plausibile che Rockstar lanci successivamente una nuova versione di GTA Online, mentre per l'edizione PC si parla dell'inizio del 2027, anche se la data non è stata confermata ufficialmente da editore o sviluppatore.