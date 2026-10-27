Per Square Enix, gli sviluppatori del futuro dovranno padroneggiare l'IA, ma la creatività umana resterà fondamentale

L'intelligenza artificiale è diventata uno degli argomenti più discussi nell'industria videoludica (e non solo), dividendo sviluppatori, editori e pubblico. In Giappone, dove l'adozione di queste tecnologie sembra generalmente più diffusa rispetto ai mercati occidentali, alcune figure storiche del settore guardano all'IA come a uno strumento destinato a trasformare i processi produttivi. È quanto emerge da un'intervista pubblicata da Famitsu, che ha coinvolto due veterani di Square Enix: Hiromichi Tanaka e Yoshinori Kitase.