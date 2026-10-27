Per Square Enix, gli sviluppatori del futuro dovranno padroneggiare l'IA, ma la creatività umana resterà fondamentale

L'intelligenza artificiale è diventata uno degli argomenti più discussi nell'industria videoludica (e non solo), dividendo sviluppatori, editori e pubblico. In Giappone, dove l'adozione di queste tecnologie sembra generalmente più diffusa rispetto ai mercati occidentali, alcune figure storiche del settore guardano all'IA come a uno strumento destinato a trasformare i processi produttivi. È quanto emerge da un'intervista pubblicata da Famitsu, che ha coinvolto due veterani di Square Enix: Hiromichi Tanaka e Yoshinori Kitase.
Strumenti da padroneggiare
Tanaka, che ha lavorato a diversi capitoli di Final Fantasy prima di concludere la propria esperienza in Square Enix nel 2012, ritiene che la capacità di utilizzare efficacemente l'intelligenza artificiale sarà determinante per i creatori del futuro. Secondo lo sviluppatore, le produzioni dei prossimi anni dipenderanno "sicuramente da quanto le persone sapranno padroneggiare l'uso dell'IA".
Una posizione condivisa da Kitase, storico autore della serie e attualmente producer di Final Fantasy VII Revelation. A suo avviso, le grandi aziende videoludiche dovranno ripensare i propri metodi di sviluppo per non rimanere indietro di fronte ai cambiamenti tecnologici. Kitase ricorda come la diffusione di motori grafici accessibili abbia già favorito la crescita dei giochi indipendenti, consentendo anche a persone con un'esperienza limitata di realizzare progetti originali. L'arrivo di nuovi strumenti, compresi quelli basati sull'intelligenza artificiale, potrebbe ampliare ulteriormente questa possibilità.
Il ragionamento, tuttavia, presenta anche alcuni aspetti problematici. La maggiore accessibilità degli strumenti non garantisce necessariamente un aumento della qualità o dell'originalità delle produzioni. La possibilità di replicare rapidamente idee e contenuti altrui rappresenta un rischio concreto, soprattutto per gli sviluppatori indipendenti, che dispongono di risorse limitate per difendere il proprio lavoro.
Problemi enormi da affrontare
Un esempio recente riguarda il team di Moonlighter, costretto a ritirare da Steam la demo di ReVamp per paura dei furti di IA. Episodi del genere mostrano come la diffusione di strumenti sempre più potenti possa facilitare non soltanto la creazione, ma anche la riproduzione non autorizzata del lavoro altrui. Per gli studi più piccoli, già alle prese con difficoltà di finanziamento e visibilità sulle piattaforme digitali, il problema rischia di diventare particolarmente grave.
Kitase riconosce comunque che la componente umana resterà indispensabile nel processo creativo. "Gli esseri umani devono essere coinvolti nel passaggio iniziale che trasforma lo zero in uno", afferma, riferendosi alla necessità di partire da un'idea originale. "Questo non cambierà mai. La prossima generazione di creatori dovrà assolutamente possedere la capacità di trasformare lo zero in uno".
Tanaka prevede che questa evoluzione porterà l'industria verso una vera e propria "competizione di idee". L'intelligenza artificiale potrebbe quindi diventare uno strumento utile per accelerare determinate attività, ma non sostituirebbe la capacità di concepire esperienze nuove e riconoscibili. Resta da capire se diventerà effettivamente uno strumento utile per i creativi o, se come sta avvenendo in questo momento, contribuirà per la maggior parte alla moltiplicazione incontrollata della spazzatura, come dimostrato dal recente Next Fest di Steam, in parte rovinato proprio dall'eccessiva presenza di giochi orrendi fatti con l'IA che hanno limitato l'esposizione dei titoli meritevoli.