Lo Steam Next Fest è invaso di giochi spazzatura fatti con l'IA: i giocatori chiedono un filtro dedicato

I videogiochi IA hanno invaso l'edizione di ottobre 2026 di Steam Next Fest, iniziata il 19 ottobre e pare che, almeno per adesso, il futuro del mondo dei videogiochi sia fatto di spazzatura pura.

L'evento organizzato da Valve permette di provare gratuitamente le demo di centinaia di produzioni in arrivo ed è tradizionalmente considerato un'occasione per scoprire progetti indipendenti di valore e poco conosciuti. Quest'anno, però, la quantità di titoli giudicati di bassa qualità e realizzati con l'IA ha superato i limiti e sta rendendo difficilissimo trovare giochi di valore, tanto che molti hanno rinunciato alla solita pratica di scorrerli tutti. Insomma, la spazzatura ha sommerso tutto.