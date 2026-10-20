Il case Corsair 3200D è in promozione su Amazon: il prezzo cala fino al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa calare il prezzo del case Corsair 3200D: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale di 71,20€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Il Corsair 3200D RS ARGB è un case per PC progettato per offrire ampie possibilità di raffreddamento, un assemblaggio semplificato e il supporto per componenti hardware di ultima generazione. La struttura consente di installare fino a nove ventole da 120 mm e include tre ventole RS120 ARGB, con possibilità di gestire la ventilazione e l'illuminazione attraverso la scheda madre.
Ulteriori dettagli sul case
Il case è stato sviluppato anche per rendere più agevole la fase di montaggio. Sono presenti diversi punti di fissaggio per i cavi e un sistema integrato per nasconderli, così da mantenere l'interno ordinato. Il connettore singolo per i cavi del pannello frontale semplifica ulteriormente i collegamenti, mentre la compatibilità con le schede madri a connessione inversa offre maggiore flessibilità nella configurazione.
Tra le caratteristiche dedicate alle build più potenti figura un supporto anti-sag, pensato per sostenere le schede video più pesanti e limitarne la flessione. Per il raffreddamento a liquido, il Corsair 3200D RS ARGB permette di installare nella parte superiore radiatori da 360, 280 e 240 mm.