Il Black Friday 2026 di Amazon è in corso e, per l'occasione, abbiamo voluto raccogliere le offerte tech più interessanti. In questo articolo troverai diverse categorie, tra cui smartphone, televisori, componenti per PC e altro ancora. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento, quindi rimuoveremo o aggiungeremo ulteriori opzioni. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura, quindi potrebbero subire variazioni.
Vediamo quindi le principali offerte più interessanti. Se dovessi imbatterti in qualche offerta interessante che non abbiamo incluso nella nostra selezione, non esitare a segnalarcelo.
Smartphone e tablet
Di seguito troverai una serie di smartphone e tablet in offerta, pensati per soddisfare diverse esigenze.
Cuffie e auricolari
Se sei alla ricerca di cuffie o auricolari, magari dotati di cancellazione attiva del rumore, o ideali per l'utilizzo quotidiano, di seguito trovi alcune delle migliori proposte.
Televisori e monitor
In questa sezione troverai diverse Smart TV e monitor ideali per goderti film e videogiochi.
Mouse e tastiere
Se sei alla ricerca di mouse e tastiere, di seguito trovi alcune delle migliori opzioni.
Notebook
Questi notebook sono progettati per rispondere a diverse esigenze: dall'utilizzo quotidiano al gaming, fino alle attività più impegnative che richiedono prestazioni elevate.
Componenti per il PC
Non mancano diverse opzioni come case, alimentatori e altro ancora per il tuo PC.
Altri accessori
In questa sezione abbiamo incluso accessori di vario genere, come prodotti smart e occhiali intelligenti.