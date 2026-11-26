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Un combattimento migliorato e una storia immersiva
In questo secondo capitolo del rifacimento Square Enix vestirai i panni di Cloud Strife, insieme a Tifa e ai suoi compagni. Esplorerai le vaste e splendide regioni del mondo e potrai godere di alcuni miglioramenti pensati per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente. Tra questi, troviamo un sistema di combattimento evoluto e personalizzato. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti decisamente recuperare, se sei un appassionato del genere JRPG o se ami la serie in generale.
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