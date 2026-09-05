Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 a 45,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare il 23%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che il prodotto è venduto e spedito da un fornitore terzo e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un combattimento evoluto e coinvolgente

In questo capitolo scoprirai le vaste e splendide regioni del mondo, grazie alla potenza della nuova console. Inoltre, potrai godere di tantissimi contenuti secondari che sapranno intrattenerti ulteriormente. Il sistema di combattimento è evoluto e altamente personalizzato, quindi è ancora più coinvolgente. Si tratta precisamente del secondo capitolo del celebre rifacimento Square Enix, in cui vivrai l'odissea di Cloud Strife, Tifa e i suoi compagni.

Final Fantasy VII Rebirth

La resa del mondo e delle sequenze originali supera ogni aspettativa, tuttavia alcuni elementi potrebbero risultare ripetitivi e non è presente alcun balzo grafico rispetto al predecessore. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Puoi invece scoprire maggiori informazioni sulle prestazioni su Nintendo Switch 2 nel nostro articolo.