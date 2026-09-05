Xbox Game Pass sta per arrivare su Google TV: debutto iniziale sui modelli TCL

Dopo l'annuncio risalente allo scorso gennaio al CES, secondo cui l'app Xbox sarebbe arrivata su alcuni televisori TCL, ora è arrivata un'ulteriore conferma direttamente da parte di Microsoft. Tuttavia, pare siano necessari ancora diversi mesi prima che il servizio sia effettivamente disponibile e, almeno inizialmente, saranno solamente alcuni modelli selezionati a ricevere il supporto.

Xbox Game Pass in arrivo sui TV TCL Come vi avevamo anticipato, inizialmente era stata TCL ad annunciare l'arrivo dell'app Xbox sui propri televisori, senza però condividere ulteriori aggiornamenti nei mesi successivi. Adesso Microsoft ha confermato ufficialmente la partnership con TCL, annunciando che l'app Xbox arriverà su alcuni modelli di Smart TV dell'azienda nei prossimi mesi. Si tratta di un'importante novità anche per Google TV, dal momento che i televisori TCL coinvolti nell'annuncio utilizzano proprio la piattaforma di Google. Una volta disponibile, l'app Xbox permetterà di accedere a Xbox Cloud Gaming direttamente dal televisore, senza la necessità di collegare una console. Xbox Game Pass su TCL "Oggi annunciamo una nuova partnership con TCL che porterà l'app Xbox su alcuni modelli di Smart TV TCL nei prossimi mesi", ha scritto Microsoft. "Con l'app Xbox sulle Smart TV TCL supportate, i giocatori potranno accedere a Xbox Cloud Gaming tramite il proprio abbonamento a Game Pass per riprodurre in streaming i giochi supportati direttamente dalla propria TV. Per gli abbonati idonei a Xbox Game Pass, ciò significa avere accesso immediato a una libreria di giochi che spazia da titoli di grande successo a franchise molto amati e ai preferiti del mondo indie, il tutto tramite il cloud". Al momento, però, Microsoft e TCL non hanno ancora comunicato quali saranno esattamente i modelli compatibili né una data precisa per il debutto. L'azienda ha solamente indicato che l'app Xbox arriverà sui televisori TCL supportati nel corso dei prossimi mesi. Non ci resta quindi che attendere per scoprire quando il servizio sarà ufficialmente disponibile e, soprattutto, quali modelli di TV TCL potranno utilizzarlo.