Microsoft cambia tutto in Copilot: ora l'IA può creare, delegare e automatizzare il lavoro

Il punto centrale della nuova esperienza è la possibilità di lavorare con Copilot senza dover scegliere ogni volta quale strumento utilizzare . Microsoft sta infatti costruendo un ambiente nel quale Chat, automazioni, sviluppo e agenti possono convivere e, in futuro, lasciare che sia Copilot stesso a indirizzare ogni richiesta verso la funzione più adatta.

Microsoft ha annunciato il nuovo Copilot , pensato per andare oltre il ruolo di semplice assistente basato sull'IA. Il nuovo approccio integra gli strumenti di lavoro quotidiani con funzioni che permettono di creare soluzioni, automatizzare attività e delegare processi più complessi.

Home, Code e Autopilot cambiano il ruolo di Copilot

La nuova interfaccia introduce Home come punto di partenza unificato. Qui convivono Chat, destinata a risposte, bozze e ricerche, e Cowork, pensato invece per delegare attività complesse dall'inizio alla fine. Con i prossimi aggiornamenti Microsoft prevede anche un instradamento automatico delle richieste tra Chat, Cowork, Code e le altre funzioni disponibili.

L'immagine usata per presentare il nuovo Copilot

Code porta lo sviluppo di applicazioni e automazioni anche al di fuori del pubblico tradizionale degli sviluppatori. È possibile descrivere in linguaggio naturale ciò che si vuole realizzare e ottenere soluzioni come app, dashboard e automazioni. La funzione utilizza la tecnologia alla base di GitHub Copilot e opera attraverso ambienti sandbox e il nuovo Copilot Managed Runtime.

Autopilot, precedentemente conosciuto come Scout, rappresenta l'elemento più autonomo della nuova piattaforma. Microsoft lo descrive come un collega digitale con una propria identità, memoria, risorse di calcolo e workspace all'interno dell'ambiente aziendale. Grazie a Microsoft IQ può utilizzare il contesto dell'organizzazione e continuare a lavorare in background anche quando l'utente non è attivo. Home e Code saranno disponibili nelle prossime settimane attraverso il programma Frontier, mentre Autopilot entrerà in private preview entro la fine di settembre.

Microsoft sta inoltre portando Word, Excel e PowerPoint direttamente dentro Copilot con Office in Copilot. Il sistema permette di sincronizzare il lavoro in tempo reale tra Copilot e le applicazioni Office, mantenendo la formattazione e consentendo la collaborazione con i colleghi senza dover passare continuamente da un'applicazione all'altra.

Il nuovo Copilot potrà contare anche su un contesto aziendale più ampio. Fabric IQ integra i dati dell'organizzazione e fornisce a Chat e Cowork una comprensione condivisa delle informazioni aziendali, mentre l'integrazione con Code arriverà successivamente nel programma Frontier. Work IQ, previsto in public preview nel corso del prossimo mese, estenderà invece Copilot ai dati e ai flussi di lavoro di Dynamics 365 e Power Platform. L'obiettivo è superare la separazione tra le diverse applicazioni, permettendo all'IA di utilizzare informazioni provenienti da più sistemi, come lo storico delle opportunità commerciali o i ticket di supporto, senza interrompere il flusso di lavoro.

Entro la fine del mese Microsoft renderà inoltre disponibile un nuovo Registro dei Plugin, un catalogo centralizzato per distribuire e gestire plugin Microsoft, di partner o sviluppati internamente. I plugin potranno collegare Copilot a dati e azioni aziendali aggiuntivi. Sul fronte dello sviluppo arriva anche Copilot Managed Runtime, ora in public preview. Si tratta di una piattaforma destinata a eseguire codice e applicazioni nell'ambiente Microsoft 365 aziendale, con gestione centralizzata di hosting, identità, accesso ai dati e ciclo di vita. Microsoft prevede il supporto alle soluzioni create con Cowork, Code e Copilot Studio, oltre all'accesso per sviluppatori professionisti e di terze parti.

La trasformazione riguarda infine anche la gestione dei costi. Microsoft introduce nuove funzioni per controllare e ottimizzare la spesa legata all'IA attraverso Agent 365, Insights e Microsoft Copilot, collegando l'utilizzo delle risorse al valore prodotto dalle attività.

Tra le prossime novità c'è Today in Home, un centro di comando che riunirà email, calendario, conversazioni Teams, riunioni e attività per evidenziare ciò che richiede attenzione e preparare azioni come bozze o modifiche agli appuntamenti. La private preview è prevista per ottobre. Entro la fine di settembre arriverà invece in private preview @Copilot in Teams, che permetterà di richiamare l'assistente nelle chat e nei canali per recuperare il contesto condiviso e facilitare il coordinamento tra gruppi di lavoro.

E per ora non sembra esserci altro: che cosa ne pensate? Vi piace l'impostazione che Microsoft sta dando a Copilot? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.