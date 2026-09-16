ChatGPT, alcune chat possono essere sottoposte a revisione umana: ecco come funziona davvero

Project Lily è un programma interno di OpenAI basato sulla revisione di prompt. OpenAI sta attualmente assumendo centinaia di collaboratori esterni, il cui obiettivo è proprio quello di verificare le richieste delle persone e controllare le risposte di ChatGPT affinché siano adeguate. Stando ai documenti interni visionati da 404 Media, i collaboratori stanno precisamente addestrando il chatbot ad essere meno servile, ma di questo ne parleremo tra poco.

Il punto focale della questione è quindi un altro: la revisione umana significa che le vostre conversazioni possono essere lette, quindi non resterebbero private al 100% tra voi e l'IA. Non si tratta di una vera e propria novità, ma è giusto fare chiarezza su quanto scoperto da 404 Media, così da avere un quadro più completo e chiaro della situazione.