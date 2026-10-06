MacOS, volete disinstallare Apple Intelligence? Ora un tool vi permette di liberare decine di GB con un clic

L'utilità nasce anche da un cambiamento introdotto con macOS 27. In precedenza era presente un'unica impostazione per disabilitare Apple Intelligence, mentre ora le diverse funzioni sono distribuite in più sezioni del sistema operativo e i modelli IA possono continuare a occupare spazio anche dopo aver disattivato le singole funzionalità.

Liberare spazio sul Mac è ora possibile anche rinunciando alle funzioni di Apple Intelligence. Un nuovo strumento open source chiamato RemoveMacAI permette infatti di disattivare i servizi basati sull'intelligenza artificiale di Apple e rimuovere dal disco i relativi modelli.

RemoveMacAI elimina i modelli di Apple Intelligence

RemoveMacAI è uno strumento da riga di comando pubblicato su GitHub. Secondo il suo sviluppatore, automatizza una serie di operazioni che altrimenti richiederebbero di intervenire manualmente su numerose impostazioni di macOS, comprese alcune relative a Tempo di utilizzo. Il comando può disattivare Siri, Strumenti di scrittura, Genmoji, Image Playground, l'estensione di ChatGPT e i riepiloghi generati dall'IA. Successivamente elimina i modelli di Apple Intelligence presenti sul disco e modifica il sistema affinché non vengano scaricati nuovamente.

Un semplice toggle e Apple Intelligence viene disinstallato completamente

Lo sviluppatore sostiene che le modifiche rimangano attive anche dopo gli aggiornamenti di macOS e che la funzione di dettatura continui a funzionare. È inoltre disponibile il comando removemacai revert, che permette di annullare le modifiche e riattivare le funzioni, consentendo nuovamente il download dei modelli.

La quantità di spazio recuperabile non è però uguale per tutti i Mac. Il progetto indica circa 12 GB per i modelli fondamentali di Apple Intelligence, ma alcune segnalazioni degli utenti suggeriscono valori superiori. In un caso riportato dallo sviluppatore, per esempio, Apple Intelligence occupava 35,05 GB su un MacBook Air, dato visualizzato nelle impostazioni dello spazio di archiviazione di macOS.

Questo significa che l'effettivo spazio recuperato dipende dalla configurazione del computer e dai componenti di Apple Intelligence installati. Non è quindi corretto considerare i 12 GB come una quantità fissa.

RemoveMacAI si rivolge soprattutto a chi non utilizza le funzioni di Apple Intelligence e preferisce recuperare lo spazio occupato dai modelli locali. La possibilità di ripristinare successivamente le impostazioni riduce inoltre il carattere definitivo dell'operazione. Va però considerato che si tratta di uno strumento sviluppato da terzi, non di una funzione ufficiale di Apple. Chi decide di utilizzarlo interviene quindi direttamente sulle impostazioni del sistema e dovrebbe verificare il codice e le istruzioni del progetto prima di eseguire i comandi.

Il caso evidenzia anche un aspetto particolare dell'IA integrata nei sistemi operativi: disattivare una funzione non significa necessariamente eliminare dal dispositivo tutti i dati e i modelli necessari per eseguirla. Su Mac, per chi dispone di poco spazio, quei gigabyte possono diventare una ragione sufficiente per rinunciare a Apple Intelligence.