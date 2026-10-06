Gundam Rogue Orbit, una nuova prova tra combattimento rapido, boss aggressivi e personalizzazione

Il gioco, invece, è previsto per il 5 marzo 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Dopo una prima prova alla Gamescom , abbiamo avuto l'occasione di giocarlo nuovamente per circa un'ora a Lione, negli uffici centrali europei di Bandai Namco, così da approfondire il sistema di combattimento di questo interessante gioco d'azione.

Naturalmente, quando si parla di Gundam, non può mancare una serie animata. Questo nuovo gioco sarà infatti direttamente collegato a un anime inedito intitolato Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO, in uscita nell'aprile 2027 e ambientato prima degli eventi di Rogue Orbit.

Tra le più importanti IP di Bandai Namco basate su anime, Gundam è senza dubbio una delle più celebri, come prestigio è probabilmente al pari di Dragon Ball. Nel corso degli anni sono usciti innumerevoli titoli dedicati alla saga, su diverse piattaforme, spaziando tra moltissimi generi. L'ultimo gioco annunciato durante l'ultima Summer Game Fest, Gundam Rogue Orbit, ha però sorpreso tanti appassionati della serie nata dalla mente di Yoshiyuki Tomino, soprattutto per le sue atmosfere e per le battaglie, che per la prima volta vedranno i Gundam affrontare creature simili a mostri.

Gundam e alieni

Con la nuova serie animata e il videogioco Rogue Orbit, Bandai Namco punta a costruire una sorta di universo espanso, slegato alle precedenti serie dedicate a Gundam. Per la prima volta nella saga, i principali nemici non saranno altre fazioni umane, ma strane creature aliene generate da un oggetto proveniente da un'altra galassia.

Sappiamo infatti che l'incipit della serie animata Gundam RG ruoterà attorno a una misteriosa tecnologia contenuta in un corpo celeste, grazie alla quale l'umanità ha potuto sviluppare capacità straordinarie, come il controllo della gravità, le comunicazioni ad una velocità maggiore della luce e la materializzazione cognitiva.

In breve tempo, però, questo strano oggetto ha iniziato a perdere il controllo, generando creature a base di silicio estremamente aggressive e pericolose, che hanno cominciato a proliferare sulla Terra. Nel giro di pochi mesi, l'intera umanità è stata costretta a fuggire sulla Luna o nelle altre colonie. Queste creature, chiamate Apocalisse, sono diventate così la principale minaccia per gli esseri umani, che dovranno scoprirne le origini e trovare un modo per eliminarle, nel tentativo di riconquistare il pianeta perduto.

Il nostro protagonista si chiama RE-X ed è un pilota dal passato misterioso

La serie animata è ambientata nell'anno 45 dopo l'avvento dell'Apocalisse, mentre Rogue Orbit si svolgerà circa cento anni più tardi. Nel videogioco ci risveglieremo nei panni di RE-X, un pilota privo di memoria rimasto alla deriva nello spazio per circa tre anni. Una volta salvato dalle forze umane, diventerà ufficialmente il pilota del Gundam Helix, il robot protagonista del gioco, con il compito di eliminare le creature generate dall'Apocalisse.

Durante la nostra prova ci è stato spiegato che il gioco ruoterà principalmente attorno alla personalizzazione del nostro Gundam, che potremo poi mandare ad affrontare le varie missioni. Completandole, avanzeremo nella trama e otterremo nuove parti e potenziamenti per rendere il nostro robot sempre più potente. Saranno inoltre disponibili skin ispirate ai Mobile Suit più famosi delle serie precedenti, così da poter trasformare il Gundam Helix nel modello preferito dai fan.

La personalizzazione del Gundam Helix è uno degli elementi più importanti del titolo

La personalizzazione sarà dunque uno degli elementi centrali del titolo, ma in questa nuova prova non abbiamo avuto modo di sperimentarla direttamente. Ci è stato comunque spiegato che potremo modificare le quattro parti che compongono il corpo del Gundam, ovvero testa, addome, braccia e gambe, oltre ad alcuni componenti che determineranno l'equipaggiamento principale da portare in battaglia. Ogni parte avrà un determinato valore e la somma dei punteggi non potrà superare un limite massimo, necessario per poter utilizzare il Gundam Helix. È probabile che questo tetto possa aumentare con il progredire dell'avventura.

Il sistema ricorda, seppur in una versione semplificata, quello visto nel recente Armored Core VI e non è l'unico elemento che ci ha fatto tornare in mente il gioco di FromSoftware.