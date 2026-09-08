Gundam Rogue Orbit, il nuovo action di Bandai Namco si mostra a Gamescom: data d'uscita, personaggi e combattimento

Bandai Namco Entertainment ha approfittato di Gamescom 2026 per mostrare alla stampa una nuova sessione di anteprima di Gundam Rogue Orbit , il nuovo capitolo action della storica saga robotica giapponese sviluppato dai suoi Studios. Il gioco uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam il 5 marzo 2027 e punta a reinterpretare l'esperienza Gundam attraverso un sistema di combattimento rapido e cinematico, ambientato in un universo narrativo del tutto inedito rispetto a quelli già esplorati dalla serie.

Un nuovo capitolo della saga, tra videogioco e anime

Gundam Rogue Orbit fa parte del cosiddetto RG Project, l'iniziativa con cui Bandai Namco intende costruire un universo condiviso tra videogiochi, anime e altri media attorno al marchio Gundam. Le basi narrative sono state scritte a quattro mani dal regista Kenji Kamiyama, autore di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex e, più di recente, de Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (di cui non abbiamo un ottimo ricordo), insieme allo scrittore Toh EnJoe, vincitore del premio Akutagawa nel 2012 con il racconto Harlequin's Butterfly. Lo sviluppo del gioco è seguito dal producer Yuya Tomiyama e dal director Shinya Satake.

Lo stesso universo farà da sfondo anche all'anime Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO, diretto sempre da Kamiyama, scritto da EnJoe e animato da Sola Animations, in arrivo nel corso del 2027 e ambientato circa un secolo prima degli eventi del videogioco. Si tratta, dunque, di un progetto vasto, ambizioso e articolato: una cosa strana da immaginare da qui, dove Gundam è conosciuto, ma comunque molto meno rispetto ad altri "robottoni". In Giappone, però, il nuovo anime è uno dei più attesi dell'anno, dato che Gundam, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale sui gunpla, è una vera e propria istituzione nazionale.

La premessa di Rogue Orbit è catastrofica: un oggetto interstellare autonomo genera l'Apocalypse, un ecosistema auto-replicante di forme di vita a base di silicio che nel giro di pochi mesi costringe l'umanità ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla Luna e nelle colonie spaziali, dando inizio all'era indicata come "After Apocalypse". Il giocatore veste i panni di RE-X, un essere umano creato appositamente per pilotare il Gundam Helix, che si risveglia dopo tre anni alla deriva nello spazio e viene arruolato come rinforzo contro la minaccia crescente dell'Apocalypse, stringendo alleanze con un gruppo di alleati ancora in gran parte da scoprire.