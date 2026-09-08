Dragon Ball Daima debutta su Italia 2 doppiato in italiano, insieme ai nuovi episodi di One Piece

Italia 2 arricchisce il suo palinsesto anime con un doppio appuntamento molto atteso dai fan. A partire da lunedì 14 settembre, il canale Mediaset trasmetterà in prima TV assoluta e con doppiaggio italiano Dragon Ball Daima, l'ultima opera supervisionata dal compianto Akira Toriyama, che ha curato personalmente storia e design dei personaggi.

La serie andrà in onda ogni lunedì in seconda serata, con due episodi consecutivi dalle 22:00. La serata anime del lunedì si completa con un altro appuntamento di rilievo: due episodi inediti di One Piece, anch'essi in prima visione assoluta e doppiati in italiano. Dalle 21:00, Italia 2 proporrà nuovi capitoli della Saga del Paese di Wa, in cui la ciurma di Rufy si riunisce a Wano per sostenere Momonosuke e i samurai fedeli al defunto shogun Oden, impegnati a rovesciare la tirannia dell'imperatore Kaido.