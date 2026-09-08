Dragon Ball Daima debutta su Italia 2 doppiato in italiano, insieme ai nuovi episodi di One Piece

Italia 2 arricchisce il suo palinsesto anime con un doppio appuntamento molto atteso dai fan. A partire da lunedì 14 settembre, il canale Mediaset trasmetterà in prima TV assoluta e con doppiaggio italiano Dragon Ball Daima, l'ultima opera supervisionata dal compianto Akira Toriyama, che ha curato personalmente storia e design dei personaggi.
La serie andrà in onda ogni lunedì in seconda serata, con due episodi consecutivi dalle 22:00. La serata anime del lunedì si completa con un altro appuntamento di rilievo: due episodi inediti di One Piece, anch'essi in prima visione assoluta e doppiati in italiano. Dalle 21:00, Italia 2 proporrà nuovi capitoli della Saga del Paese di Wa, in cui la ciurma di Rufy si riunisce a Wano per sostenere Momonosuke e i samurai fedeli al defunto shogun Oden, impegnati a rovesciare la tirannia dell'imperatore Kaido.
Una nuova avventura per Goku e compagni nel Regno dei Demoni
Dragon Ball Daima si colloca cronologicamente subito dopo la conclusione di Dragon Ball Z e prima degli eventi di Dragon Ball Super. La trama prende avvio da un desiderio espresso al Drago Shenron che trasforma Goku e i suoi alleati in bambini, dando il via a una nuova avventura.
Dietro questa misteriosa cospirazione si cela Gomah, intenzionato a consolidare il proprio dominio sul Regno dei Demoni dopo la caduta di Darbula. Per impedire ai terrestri di annullare il desiderio, Gomah rapisce Dende, rendendo inutilizzabili le sfere del drago terrestri. L'unica speranza per Goku, Vegeta e Kaioshin è infiltrarsi nel Regno dei Demoni alla ricerca di un antico set di sfere, incontrando nuovi alleati, come Glorio e Panzy.