Dragon Ball Xenoverse 3, le tecniche dell'Anima alla prova su Broly

Il nostro articolo, che potete recuperare comodamente qui , era insomma testimonianza di una fruizione totalmente passiva dei contenuti descritti. Alla Gamescom , grazie a una demo della durata di una ventina di minuti , siamo invece passati alla pratica, scoprendo in prima persona nuovi dettagli su un gioco che, nel bene e nel male, sta già facendo discutere la community di fan sfegatati.

Grazie a un evento digitale organizzato da Bandai Namco, un paio di mesi fa avevamo avuto la possibilità di scoprire in anteprima alcune novità dell'atteso Dragon Ball Xenoverse 3 . Tramite una serie di sequenze filmate, avevamo scoperto il funzionamento del nuovo sistema legato alle trasformazioni del personaggio controllato dal videogiocatore e avevamo assistito a una devastante battaglia contro Broly di Dragon Ball Super.

Una stanza, una città, tante missioni

La nostra demo si è aperta con la selezione del personaggio. Oltre a sceglierne il sesso, potevamo decidere la razza di appartenenza tra umani e Saiyan. Ci è però stata comunicata una novità su quelle che saranno disponibili nel gioco completo: gli Androidi, prima assoluta per la serie. Archiviata questa veloce pratica, con la maggior parte delle opzioni di personalizzazione ancora inattiva, ci siamo immediatamente ritrovati nella stanza del nostro eroe. Piuttosto ampia, ma zeppa di libri, scatoloni e mobili distribuiti alla rinfusa, la stanza potrà essere riordinata, decorata e arredata nel corso dell'avventura: gli sviluppatori ci hanno assicurato che sarà possibile riempirla di oggetti acquistabili nei negozi sparsi per West City, l'hub di questa avventura ambientata nella cosiddetta Age 1000.



Questo scenario dalle dimensioni attualmente sconosciute si popolerà progressivamente dei volti più noti del manga e dell'anime, a mano a mano che ne otterrete le relative figurine dalla Cartomante, personaggio a cui saranno legate altre meccaniche di gameplay. Per le strade della metropoli, potrete organizzare il vostro party tramite le funzionalità online del gioco, creando gruppi di quattro partecipanti insieme ad altri utenti pescati dalla rete. Dragon Ball Xenoverse 3, tuttavia, è naturalmente giocabile anche in solitaria. Parlando con specifici personaggi, otterrete le varie missioni di cui si compone l'epopea. Nel caso in cui non siate accompagnati da nessun altro videogiocatore ci penserà il software a fornirvi gli alleati del caso, che saranno naturalmente controllati dalla CPU.

Nella demo, per esempio, siamo stati scortati da tre membri della Great Saiya Squad in un'ambientazione artica, a caccia del temibile Broly. Prima dell'inevitabile scontro con il leggendario Super Saiyan Full Power, abbiamo dovuto eliminare tutta una serie di deboli sgherri, che tuttavia con il loro numero sono riusciti a metterci in difficoltà.



Ad aiutarci nella sistemazione della stanza ci sarà Coa, piccolo robot fluttuante le cui funzioni al momento sono per lo più ignote

Sulle prime bisogna prendere dimestichezza con l'HUD di gioco. Nell'angolo in alto a sinistra sono presenti gli indicatori della vita del personaggio e dei membri del team. In basso a destra era invece sempre visibile l'elenco dei comandi per le combo. Nella parte bassa dello schermo, infine, trovano posto gli indicatori per gli attacchi speciali, quattro in tutto e ognuno vincolato da precisi tempi di cooldown, la devastante tecnica Suprema, che invece andrà prima caricata, e le abilità legate all'Anima, su cui torneremo a breve.

Per chi non è pratico con la serie, l'impatto iniziale può non essere dei più semplici. Dragon Ball Xenoverse 3, similmente al predecessore, sin da queste prime battaglie si è comunque dimostrato un gioco estremamente malleabile. Picchiettare tasti un po' a caso sul pad sortisce comunque i suoi effetti e regala qualche soddisfazione. Esibirsi in una devastante onda energetica capace di spazzare via interi gruppi di nemici o sfoderare una potente combo che può lanciare un avversario a decine di metri di distanza, sono azioni che, pur avendole già fatte decine di altre volte in altri giochi dedicati alla serie, donano ancora il sorriso. A volte si fatica a centrare il nemico desiderato, ma anche il sistema di controllo si è dimostrato fluido e permissivo quanto basta. Correre velocemente per poi librarsi in aria, colpire a ripetizione uno sgherro e poi tornare a terra per finire il lavoro, è intuitivo e immediato come ci si aspetterebbe da un picchiaduro del genere.



Difficile al momento supporre quanta libertà di esplorazione di West City ci verrà concessa

Semmai, non ci ha pienamente convinto il comparto grafico. Lo stile è il solito di sempre, un plus non da poco. Il frame rate si è difeso bene in ogni occasione. Gli effetti speciali riempiono spesso e volentieri ampissime porzioni dello schermo. Al tempo stesso, tuttavia, avremmo gradito un livello di dettaglio maggiore nello scenario. West City era sicuramente uno scenario più vibrante della distesa artica in cui era ambientato il livello della demo, questo è innegabile, ma la sensazione è che gli sviluppatori, per garantire la massima fluidità, finiranno per sacrificare il livello di dettaglio globale degli scenari. Non ci hanno convinto pienamente nemmeno i modelli poligonali dei personaggi, che una la gestione dell'illuminazione fin troppo semplificata li faceva apparire particolarmente piatti.