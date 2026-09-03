L'ASUS Vivobook 15 è un notebook perfetto per studio e lavoro: su Amazon è in offerta al minimo storico

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'ASUS Vivobook 15: l'offerta prevede uno sconto attivo del 6% per un costo totale e finale di 499€, minimo storico. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui in basso: ASUS Vivobook 15 è un notebook pensato per accompagnare le attività quotidiane offrendo un buon equilibrio tra reattività, efficienza e prestazioni affidabili. Alla base della configurazione troviamo un processore Intel Core 5 di ultima generazione, progettato per gestire con fluidità le operazioni di tutti i giorni e offrire una risposta pronta durante l'utilizzo.
Ulteriori dettagli sul notebook
Il dispositivo integra un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e formato 16:9. Il pannello IPS-level raggiunge una luminosità di 250 nit ed è dotato di trattamento antiriflesso, mentre la certificazione TÜV Rheinland contribuisce a rendere più confortevole la visione durante l'utilizzo prolungato.
Sul fronte della memoria, ASUS Vivobook 15 dispone di 8 GB di RAM DDR5 espandibili, affiancati da un SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB. Questa configurazione permette di ottenere avvii rapidi, una gestione fluida del multitasking e uno spazio di archiviazione adeguato per file, applicazioni e contenuti.
Completa la dotazione una connettività versatile, che comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C con Power Delivery, HDMI e USB 3.2.