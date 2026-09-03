Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play

Il video offre qualche scorcio sulle ambientazioni e sulle protagoniste, Bianca e Nera, impegnate a esplorare un mondo misterioso e segnato da un lento declino.

Dragon Quest Monsters: The Withered World è tornato a farsi vedere durante lo State of Play con un nuovo trailer, un filmato breve che ricorda ai giocatori che il titolo sarà disponibile dal 3 dicembre 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il cuore dell'esperienza de Il Regno Sfiorito resta quello classico della serie Monsters: reclutare, allevare e far combattere centinaia di creature provenienti dall'universo Dragon Quest, ognuna dotata di abilità e tecniche uniche. Torna anche la celebre sintesi, che permette di combinare due mostri per generarne uno nuovo, più potente o appartenente a specie mai viste prima, incoraggiando la creazione di squadre strategiche e altamente personalizzate.

Il Regno Sfiorito si distingue per il suo mondo imprevedibile, caratterizzato da un orizzonte curvo e da panorami che si aprono su territori ricchi di segreti, isole sospese e rovine da esplorare. Durante l'avventura, i mostri possono accompagnare le protagoniste indipendentemente da taglia e specie, rendendo l'esplorazione più viva e dinamica. Non mancheranno infine le sfide online, con battaglie contro giocatori di tutto il mondo e modalità competitive pensate per mettere alla prova le squadre più forti.