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Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play

Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito torna allo State of Play con un nuovo trailer e ricorda il debutto del 3 dicembre 2026

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/09/2026
Dragon Quest: Il Regno Sfiorito

Dragon Quest Monsters: The Withered World è tornato a farsi vedere durante lo State of Play con un nuovo trailer, un filmato breve che ricorda ai giocatori che il titolo sarà disponibile dal 3 dicembre 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Il video offre qualche scorcio sulle ambientazioni e sulle protagoniste, Bianca e Nera, impegnate a esplorare un mondo misterioso e segnato da un lento declino.

Il cuore dell'esperienza de Il Regno Sfiorito resta quello classico della serie Monsters: reclutare, allevare e far combattere centinaia di creature provenienti dall'universo Dragon Quest, ognuna dotata di abilità e tecniche uniche. Torna anche la celebre sintesi, che permette di combinare due mostri per generarne uno nuovo, più potente o appartenente a specie mai viste prima, incoraggiando la creazione di squadre strategiche e altamente personalizzate.

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Il Regno Sfiorito si distingue per il suo mondo imprevedibile, caratterizzato da un orizzonte curvo e da panorami che si aprono su territori ricchi di segreti, isole sospese e rovine da esplorare. Durante l'avventura, i mostri possono accompagnare le protagoniste indipendentemente da taglia e specie, rendendo l'esplorazione più viva e dinamica. Non mancheranno infine le sfide online, con battaglie contro giocatori di tutto il mondo e modalità competitive pensate per mettere alla prova le squadre più forti.

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