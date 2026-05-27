Dragon Quest Monsters: The Withered World è stato annunciato per PC e console

Tra le novità provenienti dalla trasmissione speciale in occasione del Dragon Quest Day c'è stato anche l'annuncio di Dragon Quest Monsters: The Withered World, nuovo capitolo della serie spin-off dello storico JRPG che è diventata ormai una tradizione a sé stante: vediamo dunque il primo teaser trailer per questo nuovo titolo.

Dragon Quest Monsters: The Withered World è in sviluppo per PC, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 ma non ha ancora una data di uscita, e a giudicare dal teaser trailer ancora decisamente vago ci sarà probabilmente da aspettare un po' prima di avere informazioni più precise al riguardo.

In Giappone, il gioco è chiamato semplicemente Dragon Quest Monsters 4, cosa che inserisce più chiaramente il titolo come vero e proprio seguito della sotto-serie in questione, proponendosi come quarto capitolo ufficiale fra i "Monsters".