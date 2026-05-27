Dragon Quest Monsters: The Withered World è stato annunciato per PC e console

Tra le novità provenienti dalla trasmissione speciale in occasione del Dragon Quest Day c'è stato anche l'annuncio di Dragon Quest Monsters: The Withered World, nuovo capitolo della serie spin-off dello storico JRPG che è diventata ormai una tradizione a sé stante: vediamo dunque il primo teaser trailer per questo nuovo titolo.
Dragon Quest Monsters: The Withered World è in sviluppo per PC, PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 ma non ha ancora una data di uscita, e a giudicare dal teaser trailer ancora decisamente vago ci sarà probabilmente da aspettare un po' prima di avere informazioni più precise al riguardo.
In Giappone, il gioco è chiamato semplicemente Dragon Quest Monsters 4, cosa che inserisce più chiaramente il titolo come vero e proprio seguito della sotto-serie in questione, proponendosi come quarto capitolo ufficiale fra i "Monsters".
Due protagoniste note
Potete vedere il primo teaser trailer qui sotto, ma al di là dell'annuncio del titolo del nuovo capitolo possiamo scorgere ben poche informazioni sul gioco vero e proprio, almeno per il momento.
Vediamo un grande affollamento di mostri e creature varie tratti dai vari capitoli della serie Dragon Quest, che sono poi i gli elementi principali di questa serie, ma non solo.
Nella parte finale scorgiamo anche quelle che sembrano essere le due protagoniste di questo capitolo, ovvero Bianca e Nera, entrambe tratte da Dragon Quest V e che probabilmente saranno i personaggi principali di questa nuova storia.
Dal medesimo evento di presentazione abbiamo anche visto l'annuncio di Dragon Quest 12: Beyond Dreams e Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition per Nintendo Switch 2.
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