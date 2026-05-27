LEGO Harry Potter: Anni 1-4 su Instant Gaming ha uno sconto magico per PC Steam

Su Instant Gaming è disponibile LEGO Harry Potter: Anni 1-4 per PC Steam a 1,69€ IVA esclusa, che diventano 2,06€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il gioco ripercorre i primi quattro anni della saga di Harry Potter reinterpretandoli nello stile leggero e cooperativo tipico dei titoli LEGO. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 20€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 2,06€ IVA inclusa, con uno sconto dell'89,7%.