LEGO Harry Potter: Anni 1-4 su Instant Gaming ha uno sconto magico per PC Steam

Su Instant Gaming è disponibile LEGO Harry Potter: Anni 1-4 per PC Steam a 1,69€ IVA esclusa, che diventano 2,06€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il gioco ripercorre i primi quattro anni della saga di Harry Potter reinterpretandoli nello stile leggero e cooperativo tipico dei titoli LEGO. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 20€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 2,06€ IVA inclusa, con uno sconto dell'89,7%.
Hogwarts in versione LEGO
Il gioco copre gli eventi che vanno da La Pietra Filosofale fino a Il Calice di Fuoco, mescolando puzzle, esplorazione e humor tipico delle produzioni LEGO.
Pur essendo uscito da diversi anni, continua a essere uno dei tie-in LEGO più apprezzati, soprattutto per chi è cresciuto con la saga cinematografica. A poco più di 2 euro IVA inclusa, resta una delle offerte più convenienti del momento per chi vuole recuperarlo su PC.
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