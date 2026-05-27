iPad Air M4 è in offerta su Amazon: il tablet Apple da 11", WiFi 7 e un display in liquid retina è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta interessante e allettante che fa calare il costo di iPad Air con chip M4: la promo prevede uno sconto attivo del 7% per un prezzo finale d'acquisto di 779€, suo minimo storico.Puoi acquistare l'iPad direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: iPad Air con chip M4 offre prestazioni scattanti e un design elegante. Il dispositivo integra le potenti funzioni di Apple Intelligence, un sistema avanzato progettato per rendere più semplice creare, comunicare e svolgere qualsiasi attività, con un'attenzione particolare alla privacy dell'utente. Il cuore dell'iPad Air è il chip M4, che permette di utilizzare più app contemporaneamente e di gestire anche le attività più complesse.