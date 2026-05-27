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iPad Air M4 è in offerta su Amazon: il tablet Apple da 11", WiFi 7 e un display in liquid retina è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta interessante che fa calare al minimo storico il costo di iPad Air con chip M4.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/05/2026
iPad Air (M4)

Su Amazon, oggi, è presente un'offerta interessante e allettante che fa calare il costo di iPad Air con chip M4: la promo prevede uno sconto attivo del 7% per un prezzo finale d'acquisto di 779€, suo minimo storico.Puoi acquistare l'iPad direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: iPad Air con chip M4 offre prestazioni scattanti e un design elegante. Il dispositivo integra le potenti funzioni di Apple Intelligence, un sistema avanzato progettato per rendere più semplice creare, comunicare e svolgere qualsiasi attività, con un'attenzione particolare alla privacy dell'utente. Il cuore dell'iPad Air è il chip M4, che permette di utilizzare più app contemporaneamente e di gestire anche le attività più complesse.

Ulteriori dettagli su questo iPad

Inoltre, la batteria garantisce un'intera giornata di autonomia, consentendo di lavorare, studiare o divertirsi ovunque ci si trovi. Il sistema operativo iPadOS offre un'interfaccia intuitiva e funzionale, con un sistema di gestione delle finestre flessibile che permette di organizzare al meglio il multitasking e aumentare la produttività.

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Il display Liquid Retina da 11 pollici è uno dei punti di forza del dispositivo, grazie a tecnologie come True Tone, ampia gamma cromatica P3 e ridotta riflettanza, che garantiscono immagini nitide e realistiche.

Infine, la connettività è di ultima generazione: il Wi-Fi 7 consente trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni, mentre il 5G permette di restare sempre connessi anche in mobilità.

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