Il controller PDP Victrix Pro per Xbox e PC è in offerta su Amazon: questo pad premium è in sconto al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che fa calare il costo del controller PDP Victrix Pro: l'offerta prevede un interessante sconto del 40% per un prezzo finale d'acquisto che scende al suo minimo storico di 119,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui giù: Il controller PDP Victrix Pro è un gamepad di fascia alta progettato per offrire massima versatilità, precisione e personalizzazione. Uno dei suoi principali punti di forza è la possibilità di giocare in più modalità di connessione: può essere utilizzato in modalità wireless su console tramite dongle USB, collegato via Bluetooth a dispositivi compatibili oppure con il cavo incluso.