Il controller PDP Victrix Pro per Xbox e PC è in offerta su Amazon: questo pad premium è in sconto al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che fa calare il costo del controller PDP Victrix Pro: l'offerta prevede un interessante sconto del 40% per un prezzo finale d'acquisto che scende al suo minimo storico di 119,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui giù: Il controller PDP Victrix Pro è un gamepad di fascia alta progettato per offrire massima versatilità, precisione e personalizzazione. Uno dei suoi principali punti di forza è la possibilità di giocare in più modalità di connessione: può essere utilizzato in modalità wireless su console tramite dongle USB, collegato via Bluetooth a dispositivi compatibili oppure con il cavo incluso.
Ulteriori dettagli sul controller
Il design del controller è completamente modulare, permettendo una configurazione personalizzata in base allo stile di gioco. Include un modulo sinistro reversibile, un modulo destro standard e un modulo Fight Pad con layout a 6 pulsanti. Sono inoltre presenti 4 stick intercambiabili, 3 diversi tipi di D-pad e 4 porte aggiuntive per ulteriori personalizzazioni.
Sul fronte audio, il Victrix Pro offre una bassa latenza e integra la tecnologia Dolby Atmos. Per quanto riguarda i controlli, il controller dispone di trigger di frizione brevettati con 5 punti di arresto e modalità Hair Trigger, oltre a 4 pulsanti posteriori completamente mappabili.
Tutte le impostazioni possono essere ulteriormente personalizzate tramite l'app gratuita Victrix Control Hub. Infine, il dispositivo è una periferica con licenza ufficiale Xbox.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.