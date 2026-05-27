Il monitor WOLED ASUS ROG Strix da 26,5" e 280 Hz è su Amazon al minimo storico

Il monitor WOLED ASUS ROG Strix da 26,5" è su Amazon a 494,10 € rispetto al prezzo consigliato di 599 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Gameplay sempre fluido
Questo monitor con risoluzione 2560 x 1440 ha una frequenza di aggiornamento a 280 Hz per offrirti gameplay estremamente fluidi e coinvolgenti, anche per giocatori professionisti. La tecnologia OLED tandem vanta un innovativo design a quattro strati sovrapposti per offrire una maggiore emissione luminosa e una riproduzione dei colori superiore. Il tempo di risposta di 0,3 ms contribuisce positivamente, insieme alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur che riduce ulteriormente il ghosting e la sfocatura del movimento.
Inoltre, la tecnologia ASUS OLED Care Pro offre diverse impostazioni personalizzabili per proteggere e garantire la longevità del pannello OLED, come il sensore di prossimità Neo pensato per proteggerlo dal burn-in. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1, hub USB con due porte USB-A 3.2 e jack audio.
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