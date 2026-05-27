Su Steam sono iniziati i saldi di Dragon Quest per festeggiare il 40° anniversario della serie

Oggi Dragon Quest spegne la sua quarantesima candelina e, per celebrare l'occasione, Square Enix ha dato il via a una serie di sconti su Steam dedicati ai capitoli principali e agli spin‑off della storica saga.

Altri giochi in offerta

In offerta anche i remake in HD-2D della trilogia di Hendrick, che tra l'altro hanno raggiunto quota 4 milioni di copie. In particolare Dragon Quest 3 HD-2D Remake viene proposto a metà prezzo per 29,99 euro, mentre la raccolta con i primi due capitoli è disponibile a 41,99 euro, con una riduzione del 30%. Volendo è possibile acquistare tutti e tre in bundle al prezzo promozionale di 69,99 euro.

Forte sconto anche per Dragon Quest 11 S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva, che scende a 19,99 euro con un risparmio del 50%. In promozione anche un gran numero di spin-off: tra quelli in evidenza segnaliamo gli apprezzati Dragon Quest Builders e Dragon Quest Builders 2 a metà prezzo, rispettivamente a 13,99 euro e 24,99 euro, mentre Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro scende a 9,99 euro con un risparmio del 75%.

Le offerte su Steam per il 40° anniversario di Dragon Quest saranno valide solo fino al 2 giugno. Trovate il catalogo completo delle promozioni all'interno della pagina dedicata di Steam, a questo indirizzo.