Lo smartphone Samsung Galaxy S26+ è su Amazon al minimo storico: risparmia 390 €

Se cerchi un nuovo smartphone, il Galaxy S26+ è attualmente su Amazon a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.289 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Inoltre, acquistandolo entro il 31 maggio otterrai in omaggio il Galaxy Tab S10 FE. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche altre colorazioni: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Equilibrio e potenza

Questo smartphone è alimentato dal processore Samsung Exynos 2600, mentre la batteria ha una capacità di 4.900 mAh. Il display AMOLED da 6,7" ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera tripla 50 + 12 + 10 MP con OIS e teleobiettivo con zoom ottico 3X.

Differenza tra Galaxy S26+ e Galaxy S26

Nel complesso, si tratta di uno smartphone con un ottimo display e materiali di alta qualità. Anche le prestazioni sono piuttosto buone e l'interfaccia è molto completa e in grado di soddisfare ogni esigenza. Tuttavia, le fotocamere non sono particolarmente soddisfacenti e l'autonomia potrebbe non convincere tutti.