Lo smartphone Samsung Galaxy S26+ è su Amazon al minimo storico: risparmia 390 €

Se cerchi un nuovo smartphone, il Galaxy S26+ è attualmente su Amazon a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.289 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Inoltre, acquistandolo entro il 31 maggio otterrai in omaggio il Galaxy Tab S10 FE. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche altre colorazioni: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Equilibrio e potenza
Questo smartphone è alimentato dal processore Samsung Exynos 2600, mentre la batteria ha una capacità di 4.900 mAh. Il display AMOLED da 6,7" ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera tripla 50 + 12 + 10 MP con OIS e teleobiettivo con zoom ottico 3X.
Nel complesso, si tratta di uno smartphone con un ottimo display e materiali di alta qualità. Anche le prestazioni sono piuttosto buone e l'interfaccia è molto completa e in grado di soddisfare ogni esigenza. Tuttavia, le fotocamere non sono particolarmente soddisfacenti e l'autonomia potrebbe non convincere tutti.
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