Maverick Games presto annuncerà il suo primo gioco: è lo studio dell’ex creative director di Forza Horizon

Maverick Games, lo studio fondato da Mike Brown, ex creative director di Forza Horizon 5, insieme a diversi veterani provenienti da Playground Games, si prepara ad annunciare il suo primissimo gioco.
Da giorni il canale YouTube dello studio trasmette una diretta che mostra una FIAT Multipla del 2003 parcheggiata nella lobby. All'interno dell'auto è visibile un countdown che terminerà alle 12:00 italiane del 2 giugno, e molti danno ormai per scontato che segnerà il reveal ufficiale del progetto.
Novità anche durante lo State of Play di PlayStation?
È interessante notare che la data del presunto annuncio coincide con quella dello State of Play di PlayStation, previsto alle 23:00 dello stesso giorno. Potrebbe essere una semplice coincidenza, ma non è da escludere che Maverick Games voglia sfruttare la vetrina Sony per mostrare un trailer più esteso durante l'evento.
Maverick Games è stata fondata all'inizio del 2023 e sta lavorando a un gioco premium open-world per PC e console. Oltre a Mike Brown, in qualità di creative director e studio head, il team include numerosi veterani: Hainder Sangha come COO (ex co‑studio head di Sumo Digital Leamington), Elly Marshall come UX/UI director (ex EA), e da Playground Games arrivano Tom Butcher (executive producer), Matt Craven (CTO), Gareth Harwood (content director), Fraser Strachan (audio director) e Ben Rose (art director).
Lo studio era inizialmente finanziato da Amazon Games, fino a quando la compagnia non ha ridimensionato le proprie attività videoludiche a inizio anno. Questo ha permesso a Maverick Games di diventare indipendente, assicurando comunque che lo sviluppo del gioco procedesse come da programma, con la promessa di condividere maggiori dettagli nel corso di quest'anno.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.