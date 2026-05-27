Maverick Games presto annuncerà il suo primo gioco: è lo studio dell’ex creative director di Forza Horizon

Da giorni il canale YouTube dello studio trasmette una diretta che mostra una FIAT Multipla del 2003 parcheggiata nella lobby. All'interno dell'auto è visibile un countdown che terminerà alle 12:00 italiane del 2 giugno , e molti danno ormai per scontato che segnerà il reveal ufficiale del progetto.

Novità anche durante lo State of Play di PlayStation?

È interessante notare che la data del presunto annuncio coincide con quella dello State of Play di PlayStation, previsto alle 23:00 dello stesso giorno. Potrebbe essere una semplice coincidenza, ma non è da escludere che Maverick Games voglia sfruttare la vetrina Sony per mostrare un trailer più esteso durante l'evento.

Maverick Games è stata fondata all'inizio del 2023 e sta lavorando a un gioco premium open-world per PC e console. Oltre a Mike Brown, in qualità di creative director e studio head, il team include numerosi veterani: Hainder Sangha come COO (ex co‑studio head di Sumo Digital Leamington), Elly Marshall come UX/UI director (ex EA), e da Playground Games arrivano Tom Butcher (executive producer), Matt Craven (CTO), Gareth Harwood (content director), Fraser Strachan (audio director) e Ben Rose (art director).

Lo studio era inizialmente finanziato da Amazon Games, fino a quando la compagnia non ha ridimensionato le proprie attività videoludiche a inizio anno. Questo ha permesso a Maverick Games di diventare indipendente, assicurando comunque che lo sviluppo del gioco procedesse come da programma, con la promessa di condividere maggiori dettagli nel corso di quest'anno.