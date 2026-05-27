Svilupparty 2026: disponibile il video riassunto dell’evento

Il filmato offre una panoramica dell'atmosfera che ha animato il TPO di Bologna dall'8 al 10 maggio: postazioni di gioco, incontri con gli sviluppatori e la consueta energia della community dell'IPID (Italian Party of Indie Developers). Se volete approfondire, vi consigliamo di recuperare anche il nostro speciale dedicato all'edizione di quest'anno .

L'organizzazione di Svilupparty 2026 ha pubblicato su YouTube il video riassunto ufficiale dell'evento , che raccoglie i momenti più significativi delle tre giornate dedicate allo sviluppo videoludico indipendente italiano.

Presto online anche le presentazioni dei progetti

Per chi non ha potuto partecipare di persona, o per chi desidera rivedere gli interventi più interessanti, nei prossimi giorni sullo stesso canale YouTube verranno pubblicate anche le presentazioni dei vari progetti mostrati durante la manifestazione. Sarà così possibile recuperare prototipi, demo e produzioni indipendenti provenienti da tutta Italia.

Da anni Svilupparty rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la scena indie nazionale: organizzato dall'associazione IPID, riunisce sviluppatori, studenti, appassionati e professionisti in tre giornate di confronto, playtesting e networking.

L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno: Svilupparty 2027 si terrà dal 7 al 9 maggio, sempre al TPO di Bologna.