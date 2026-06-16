Incantesimi e sopravvivenza a piccoli prezzi: Witchspire è già scontato su Instant Gaming

Il mondo dei survival-crafting si tinge di magia con il recente debutto di Witchspire, una produzione indipendente che ha subito saputo catturare l'attenzione degli appassionati per la sua atmosfera ispirata. Se volete iniziare subito a costruire il vostro santuario arcanico, potete farlo vostro cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La piattaforma propone la chiave digitale Steam per PC a una base di 14,49€ IVA esclusa, che si converte in un prezzo finale di 17,68€ includendo l'IVA italiana al 22%. Il listino ufficiale di 23,00€ viene così ridotto del 37% secondo la percentuale esposta dallo store, corrispondente a un risparmio netto del 23,13% se calcolato sull'importo totale tassato.
Un'esperienza magica tra gestione e creature mistiche
Witchspire si distacca dai classici esponenti del genere survival offrendo un intero ecosistema basato sull'uso della stregoneria anziché sulla pura fatica fisica. I giocatori vestono i panni di apprendisti maghi capaci di evocare boschi per raccogliere legname, usare la proiezione astrale per edificare liberamente senza vincoli di gravità e addomesticare gli spiriti delle creature sconfitte in battaglia per farne dei preziosi alleati nella gestione della base. La formula supporta sia l'avventura in solitaria sia la cooperativa online, permettendo di unire le forze con altri utenti per respingere la corruzione che minaccia questo suggestivo universo colorato.
Trattandosi di un titolo lanciato da pochissimi giorni in Accesso Anticipato su Steam, l'opportunità di inserire Witchspire nella propria libreria a questa cifra ridotta è un'ottima occasione per seguire da vicino l'evoluzione della produzione. Gli aggiornamenti regolari promessi dal team di sviluppo e la solidità delle meccaniche di interazione con i propri compagni animali rendono Witchspire un acquisto consigliato per chiunque cerchi un'alternativa fresca, rilassante e ricca di stile ai tradizionali giochi di costruzione e raccolta risorse.
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