Incantesimi e sopravvivenza a piccoli prezzi: Witchspire è già scontato su Instant Gaming

Un'esperienza magica tra gestione e creature mistiche

Witchspire si distacca dai classici esponenti del genere survival offrendo un intero ecosistema basato sull'uso della stregoneria anziché sulla pura fatica fisica. I giocatori vestono i panni di apprendisti maghi capaci di evocare boschi per raccogliere legname, usare la proiezione astrale per edificare liberamente senza vincoli di gravità e addomesticare gli spiriti delle creature sconfitte in battaglia per farne dei preziosi alleati nella gestione della base. La formula supporta sia l'avventura in solitaria sia la cooperativa online, permettendo di unire le forze con altri utenti per respingere la corruzione che minaccia questo suggestivo universo colorato.

Trattandosi di un titolo lanciato da pochissimi giorni in Accesso Anticipato su Steam, l'opportunità di inserire Witchspire nella propria libreria a questa cifra ridotta è un'ottima occasione per seguire da vicino l'evoluzione della produzione. Gli aggiornamenti regolari promessi dal team di sviluppo e la solidità delle meccaniche di interazione con i propri compagni animali rendono Witchspire un acquisto consigliato per chiunque cerchi un'alternativa fresca, rilassante e ricca di stile ai tradizionali giochi di costruzione e raccolta risorse.