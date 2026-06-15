Intel Core Ultra 7 270K Plus, la recensione della CPU che accelera sul fronte del gaming. Il sorpasso di AMD è riuscito?

Intel Core Ultra 7 270K Plus arriva come evoluzione diretta della famiglia Arrow Lake-S, con l'obiettivo piuttosto chiaro di correggere il posizionamento dei primi Core Ultra 200S e rendere più competitivo il segmento medio alto della proposta Intel. Non si tratta di una rivoluzione architetturale, che vedremo probabilmente nel 2027 con l'esordio di Nova Lake-S, ma di un refresh mirato che interviene su alcuni aspetti concreti: più core efficienti, più cache, supporto a memorie DDR5 più rapide e un prezzo consigliato più aggressivo. Il punto di partenza resta quello inaugurato con la piattaforma LGA1851, quindi un'architettura ibrida priva di Hyper-Threading, affiancata da GPU integrata, NPU dedicata e un ecosistema pensato per portare l'AI anche nel desktop tradizionale. Rispetto al Core Ultra 7 265K, il nuovo 270K Plus alza l'asticella soprattutto sul fronte multi-thread, passando da 20 a 24 core complessivi grazie all'incremento degli E-core. Una scelta che non cambia la natura del processore, ma ne rafforza il profilo nelle applicazioni produttive, nello streaming, nel rendering e in tutti quei carichi in cui il numero di unità disponibili continua a fare la differenza.
C'è però un elemento che distingue questo refresh da un semplice aggiornamento incrementale. Con Arrow Lake Refresh, Intel sposta una parte dell'ottimizzazione fuori dal silicio, rendendo il software una componente attiva delle prestazioni. È un cambio di approccio che potenzialmente può fare la differenza quanto l'aumento di core o frequenze, ma che introduce anche una variabile in più nella valutazione complessiva della CPU.
Caratteristiche tecniche dell'Intel Core Ultra 7 270K Plus
Intel Core Ultra 7 270K Plus è un processore desktop della famiglia Core Ultra Series 2, nome in codice Arrow Lake, prodotto con litografia TSMC N3B e pensato per socket LGA 1851. La configurazione prevede 24 core totali, suddivisi in 8 Performance-core e 16 Efficient-core, per un totale di 24 thread. Manca quindi l'Hyper-Threading, come già visto sui primi modelli Arrow Lake, ma rispetto al Core Ultra 7 265K aumentano gli E-core, che passano da 12 a 16. È qui che si concentra la principale novità rispetto al modello precedente.
Le frequenze restano molto alte: il boost massimo arriva a 5,5 GHz tramite Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, con i P-core che salgono fino a 5,4 GHz e gli E-core fino a 4,7 GHz. Le frequenze base sono invece di 3,7 GHz per i P-core e 3,2 GHz per gli E-core. La cache cresce rispetto al 265K: troviamo 36 MB di Intel Smart Cache e 40 MB di cache L2 complessiva, contro i 30 MB di Smart Cache e i 36 MB di L2 del modello precedente. Un incremento che, almeno sulla carta, dovrebbe aiutare nei carichi multi-thread e in alcuni scenari gaming sensibili alla latenza.
Sul fronte energetico, Intel mantiene un PBP di 125 W e una Maximum Turbo Power di 250 W. Sono valori in linea con la fascia prestazionale del prodotto, ma che implicano la necessità di un sistema di raffreddamento adeguato per mantenere frequenze elevate in modo sostenuto.
Per quanto riguarda la memoria, il Core Ultra 7 270K Plus supporta fino a 256 GB di DDR5 in dual channel, con frequenza ufficiale fino a 7200 MT/s. È un passo avanti rispetto ai primi Core Ultra 200S e contribuisce a rendere la piattaforma più competitiva, soprattutto nei contesti in cui la banda memoria ha un impatto diretto sulle prestazioni.
Non manca la componente grafica integrata Intel Graphics, con 4 Xe-core e frequenza fino a 2 GHz, supporto alle principali API moderne e ai codec hardware più diffusi, tra cui H.264, HEVC e AV1. Si tratta di una soluzione pensata più per supporto e produttività che per il gaming, ma comunque utile in configurazioni senza GPU dedicata o per attività di encoding.
A completare il quadro troviamo la NPU Intel AI Boost, accreditata di 13 TOPS in INT8, mentre complessivamente la piattaforma arriva a 36 TOPS. Il supporto a PCI Express 5.0 e 4.0, con 24 linee complessive, DMI 4.0 e Thunderbolt 4 completa una piattaforma tecnicamente moderna e ben equipaggiata.
Nel complesso, il Core Ultra 7 270K Plus porta in dote numeri più solidi rispetto al 265K, senza cambiare radicalmente l'architettura. Un aggiornamento che punta a migliorare il posizionamento della gamma, più che a ridefinirne le fondamenta.
Scheda tecnica Intel Core Ultra 7 270K Plus
- Nome in codice: Arrow Lake Refresh
- Socket: LGA 1851
- Numero di core: 24
- Numero di P-core: 8
- Numero di E-core: 16
- Numero di thread: 24
- Frequenza massima in boost: Fino a 5.5 GHz
- Frequenza base P-Core: 3.7 GHz
- Frequenza base E-Core: 4.2 GHz
- Cache L2: 40 MB
- Cache L3: 36 MB
- TDP di default: 125 Watt
- Processo produttivo: TSMC 3 nanometri N3B
- Componente grafica: Intel Graphics
- Core GPU: 4 Xe-Core
- Frequenza GPU: 2000 MHz
- NPU: Intel AI Boost 13 TOPS
- Prezzo: 349 Euro
IPPP e ottimizzazione software: croce e delizia della nuova CPU
Accanto alle modifiche hardware, Intel introduce un elemento che incide in maniera diretta sul comportamento della CPU: l'Intel Platform Performance Package, o IPPP. Non si tratta di un semplice driver, ma di un insieme di strumenti pensati per ottimizzare il funzionamento del processore a livello di sistema.
IPPP interviene su diversi aspetti, dalla gestione energetica allo scheduling dei carichi, lavorando in sinergia con tecnologie come Intel Thread Director. L'obiettivo è migliorare l'allocazione dei task tra P-core ed E-core e ottimizzare il comportamento della CPU in base al tipo di carico. In alcuni casi, soprattutto nei giochi e nelle applicazioni supportate, entra in gioco anche un livello di ottimizzazione più avanzato, con interventi mirati sull'esecuzione del codice.
Il punto è che, con questa generazione, le prestazioni diventano più dipendenti dal contesto software rispetto al passato. Una configurazione aggiornata e correttamente ottimizzata può restituire risultati sensibilmente diversi rispetto a un sistema privo di queste ottimizzazioni. Non è più solo una questione di specifiche, ma di come il sistema riesce a sfruttarle.
Paradossalmente è proprio questo il più grande limite del chip refresh: senza aggiornare il BIOS della scheda madre e senza aver configurato correttamente il pacchetto IPPP (operazioni che richiedono un minimo di conoscenze), le prestazioni reali della CPU possono risentire di un calo notevole, se non addirittura drammatico.
Nei nostri test sulla produttività, per esempio, abbiamo assistito a un raddoppio dei numeri, semplicemente utilizzando la suite Office. Sul fronte del gaming, invece, tutto è nelle mani di Intel: i giochi ottimizzati (per ora pochi) subiscono un boost notevole, altri non ne risentono minimamente, mentre altri ancora vedono peggiorare drasticamente il framerate soprattutto a risoluzioni basse.
In ogni caso, IPPP rappresenta una delle novità più interessanti di Arrow Lake Refresh. Da un lato permette a Intel di affinare il comportamento della CPU senza intervenire in modo radicale sull'architettura, dall'altro introduce una variabile in più nella valutazione complessiva.Sulla carta, il Core Ultra 7 270K Plus è più completo. Nei fatti, molto dipende da come viene configurato il sistema.
Configurazione di prova
Per effettuare i test sul nuovo processore Intel abbiamo utilizzato una configurazione di tutto rispetto, basata su scheda madre ASUS TUF B860M Plus WiFi, accompagnata da 32 GB di RAM Crucial PRO DDR5-6000, 1 TB di archiviazione SSD NVMe PCIe 4.0, raffreddamento a liquido Corsair Nautilus RS 360 ARGB, per finire con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090.
Come anticipato, abbiamo provveduto ad aggiornare il BIOS all'ultima versione disponibile, configurando il profilo XMP e la frequenza delle memorie, lasciando il resto della gestione alla scheda madre. Abbiamo quindi utilizzato l'ultima versione di Windows 11 Pro, aggiornando tutti i driver e installando correttamente il pacchetto Intel IPPP.
Come al solito ci siamo avvalsi di un mix di benchmark sintetici e giochi: Cinebench 24 e 26, CPU-Z, Geekbench, Procyon, Blender e 3D Mark, nonché titoli come l'immancabile Cyberpunk 2077, Arc Raiders e F1 2025. Tutto alle risoluzioni di 720p, 1080p, 1440p e 2160p.
Benchmark sintetici
Date le premesse fatte fino a questo momento, è facile intuire come i migliori risultati ottenuti da Intel Core Ultra 7 270K Plus siano da attribuire al multi-thread, dove la CPU mostra i muscoli rispetto ai precedenti modelli e alla concorrenza, e molto meno nel thread singolo, in cui comunque non sfigura.
Cinebench 2024 e 2026 danno una prima prova di quanto detto: nel primo ottiene 142 punti in singolo e 2444 in multi, mentre nel secondo rispettivamente 559 e 9512 punti. Risultati praticamente sovrapponibili a quelli di CPU-Z con 857 punti in single-thread e 19151 in multi-thread, e ancora in Geekbench 6 con 3253 e 21963 Punti.
Bene anche i test di Procyon con 223 punti nel test AI Computer Vision (float32) e nel test di produttività con il pacchetto Office che ottiene ben 412000 punti totali. Numeri che fanno il paio con quelli di Blender, in cui i test Monster, Junkshop e Classroom ottengono rispettivamente 280, 186 e 136.
Buoni i risultati di TimeSpy Extreme, che ottiene punteggi estremamente alti grazie alla componente CPU, per un totale di 22275 punti.
Insomma, il chip Intel si presenta con numeri sintetici di tutto rispetto e nel multi-thread straccia praticamente tutti i concorrenti targati AMD, arrivando vicinissimo all'attuale ammiraglia di casa Intel. Sul singolo thread le differenze sono meno marcate. Come spesso capita, però, i benchmark sintetici non riflettono le prestazioni reali quando si tratta di videogiochi.
Gaming
Sul fronte del gaming il comportamento di Intel Core Ultra 7 270K Plus non è uniforme ed è legato all'ottimizzazione dei singoli giochi. Tutto questo, però, in uno scenario di miglioramento generale rispetto al 265K, e in casi più circoscritti persino di Intel Core Ultra 9 285K. Cyberpunk 2077 è un ottimo tavolo di prova. L'avventura sci-fi di CD Project RED spreme la CPU Intel: con preset Overdrive il chip ottiene 152 FPS a 720p, 94 FPS a 1080p, 63 FPS a 1440p e 32 FPS a 2160p. La versione refresh ottiene praticamente gli stessi risultati delle precedenti versioni, pareggiando l'ammiraglia di casa Intel a 1080p e superando di poco il 265K. Anche rispetto ai concorrenti AMD dotati di 3D V-cache i numeri sono molto simili, con un leggerissimo vantaggio a favore di questi.
In ARC Raiders il comportamento è ancora una volta positivo. Con preset cinematografico il Core Ultra 7 270K Plus regge il confronto, cedendo pochissimi punti percentuali alle risoluzioni più basse.
Discorso diverso invece per F1 2025, dove le CPU AMD brillano: con preset Altissimo il nuovo processore replica praticamente i numeri dei suoi predecessori e viene staccato in maniera importante dai chip del team rosso, che a 1080p ottengono risultati superiori fino 30%.
Abbiamo infine eseguito test singoli a 1080p su alcuni "classici del benchmark" per far emergere il confronto diretto con le CPU direttamente concorrenti.
Shadow of the Tomb Raider è uno dei titoli che sfruttano meglio l'Intel Core Ultra 7 270K Plus e che fa segnare uno stacco importante rispetto al 9700X e persino rispetto a Intel Core Ultra 9 285K: in questo caso infatti le prestazioni migliorano di oltre il 16%. Più mitigati invece i numeri di Hitman 3, in cui rispetto alla concorrenza interna il nuovo arrivato fa registrare fino a +9%, mentre rimane sotto le controparti targate AMD.
Insomma, Intel Core Ultra 7 270K Plus riesce a mantenere un profilo piuttosto competitivo, strettamente legato però al supporto di Intel APO e Intel Binary Translation: laddove manca questa funzionalità, la CPU del team blu soffre, e questo significa che molto del potenziale è nelle mani dirette di Intel e nel numero di giochi che riusciranno a ottimizzare insieme agli sviluppatori.
Questa versione refresh fa comunque segnare un passo in avanti rispetto al passato e getta presupposti interessanti anche per il futuro dell'azienda di Santa Clara.
Consumi e temperature
Sul versante dei consumi Intel Core Ultra 7 270K Plus a pieno carico tende ad assorbire tutti i 250W di cui dispone, mantenendosi su una media di 237W con picchi che però possono superare il TDP dichiarato fino a 280W.
Registrato questo dato, le temperature arrivano a superare i 90 C° quando sotto stress, con una media che si stabilizza intorno ai 76 C°. Molto buone le temperature in idle, che invece stazionano intorno ai 32 C°.
Nonostante i bollenti spiriti, nel corso dei nostri test l'ultimo arrivato in casa Intel non ha mai fatto emergere problemi di sorta, né tantomeno throttling, consegnando prestazioni stabili e piuttosto solide.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.5
Con la versione refresh, Intel ha puntato tutto sul miglioramento delle risorse, in particolare aggiungendo 4 E-core che riescono a fare la differenza sia sul fronte della produttività che in alcuni scenari specifici nel gaming. I cambiamenti architetturali sono quindi rimandati alla prossima generazione di processori. Ancora una volta però, è bene rimarcare il ruolo centrale della componente software, senza la quale la nuova CPU perde molto del suo potenziale.
In generale, i progressi sono tangibili e vanno ad incidere positivamente sul rapporto prezzo/prestazioni: Intel Core Ultra 7 270K Plus può essere acquistato a circa 349 Euro. La concorrenza è tuttavia spietata, con AMD Ryzen 7 9800X3D che al momento si trova a poche decine di euro in più. In questo senso va però considerata la componente multi-thread, decisamente a favore di Intel sulla stessa fascia di prezzo. Rilevante è poi il fattore longevità della piattaforma LGA 1851 che potrebbe diventare velocemente obsoleta. La "convenienza" è quindi necessariamente legata all'utilizzo finale che se ne intende fare.
PRO
- Multi-Thread da top di gamma
- Buon rapporto prezzo/prestazioni
- Grande attenzione al software
CONTRO
- La piattaforma LGA 1851 probabilmente è al capolinea
- Configurazione poco accessibile
- Supporto ai giochi ancora limitato
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