Intel Core Ultra 7 270K Plus, la recensione della CPU che accelera sul fronte del gaming. Il sorpasso di AMD è riuscito?

Intel Core Ultra 7 270K Plus arriva come evoluzione diretta della famiglia Arrow Lake-S, con l'obiettivo piuttosto chiaro di correggere il posizionamento dei primi Core Ultra 200S e rendere più competitivo il segmento medio alto della proposta Intel. Non si tratta di una rivoluzione architetturale , che vedremo probabilmente nel 2027 con l'esordio di Nova Lake-S, ma di un refresh mirato che interviene su alcuni aspetti concreti: più core efficienti, più cache, supporto a memorie DDR5 più rapide e un prezzo consigliato più aggressivo. Il punto di partenza resta quello inaugurato con la piattaforma LGA1851, quindi un'architettura ibrida priva di Hyper-Threading, affiancata da GPU integrata, NPU dedicata e un ecosistema pensato per portare l'AI anche nel desktop tradizionale. Rispetto al Core Ultra 7 265K, il nuovo 270K Plus alza l'asticella soprattutto sul fronte multi-thread, passando da 20 a 24 core complessivi grazie all'incremento degli E-core. Una scelta che non cambia la natura del processore, ma ne rafforza il profilo nelle applicazioni produttive, nello streaming, nel rendering e in tutti quei carichi in cui il numero di unità disponibili continua a fare la differenza.

Caratteristiche tecniche dell'Intel Core Ultra 7 270K Plus

Intel Core Ultra 7 270K Plus è un processore desktop della famiglia Core Ultra Series 2, nome in codice Arrow Lake, prodotto con litografia TSMC N3B e pensato per socket LGA 1851. La configurazione prevede 24 core totali, suddivisi in 8 Performance-core e 16 Efficient-core, per un totale di 24 thread. Manca quindi l'Hyper-Threading, come già visto sui primi modelli Arrow Lake, ma rispetto al Core Ultra 7 265K aumentano gli E-core, che passano da 12 a 16. È qui che si concentra la principale novità rispetto al modello precedente.

Intel Core Ultra 7 270K Plus aumenta il numero di E-core che passano da 12 a 16 rispetto a Intel Core Ultra 7 265K

Le frequenze restano molto alte: il boost massimo arriva a 5,5 GHz tramite Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, con i P-core che salgono fino a 5,4 GHz e gli E-core fino a 4,7 GHz. Le frequenze base sono invece di 3,7 GHz per i P-core e 3,2 GHz per gli E-core. La cache cresce rispetto al 265K: troviamo 36 MB di Intel Smart Cache e 40 MB di cache L2 complessiva, contro i 30 MB di Smart Cache e i 36 MB di L2 del modello precedente. Un incremento che, almeno sulla carta, dovrebbe aiutare nei carichi multi-thread e in alcuni scenari gaming sensibili alla latenza.

Sul fronte energetico, Intel mantiene un PBP di 125 W e una Maximum Turbo Power di 250 W. Sono valori in linea con la fascia prestazionale del prodotto, ma che implicano la necessità di un sistema di raffreddamento adeguato per mantenere frequenze elevate in modo sostenuto.



Intel Core Ultra 7 270K Plus porta in dote una NPU con una potenza massima di 13 TOPS

Per quanto riguarda la memoria, il Core Ultra 7 270K Plus supporta fino a 256 GB di DDR5 in dual channel, con frequenza ufficiale fino a 7200 MT/s. È un passo avanti rispetto ai primi Core Ultra 200S e contribuisce a rendere la piattaforma più competitiva, soprattutto nei contesti in cui la banda memoria ha un impatto diretto sulle prestazioni.

Non manca la componente grafica integrata Intel Graphics, con 4 Xe-core e frequenza fino a 2 GHz, supporto alle principali API moderne e ai codec hardware più diffusi, tra cui H.264, HEVC e AV1. Si tratta di una soluzione pensata più per supporto e produttività che per il gaming, ma comunque utile in configurazioni senza GPU dedicata o per attività di encoding.



Intel Core Ultra 7 270K Plus mantiene la piattaforma LGA1851

A completare il quadro troviamo la NPU Intel AI Boost, accreditata di 13 TOPS in INT8, mentre complessivamente la piattaforma arriva a 36 TOPS. Il supporto a PCI Express 5.0 e 4.0, con 24 linee complessive, DMI 4.0 e Thunderbolt 4 completa una piattaforma tecnicamente moderna e ben equipaggiata.

Nel complesso, il Core Ultra 7 270K Plus porta in dote numeri più solidi rispetto al 265K, senza cambiare radicalmente l'architettura. Un aggiornamento che punta a migliorare il posizionamento della gamma, più che a ridefinirne le fondamenta.

Scheda tecnica Intel Core Ultra 7 270K Plus