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Anbernic ora vende dei pezzi di ricambio per le sue console portatili

Da questo momento, se una delle vostre console Anbernic ha dei problemi, potete risolverli ordinando dei pezzi di ricambio. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/06/2026
Delle console Anbernic

Le console portatili di Anbernic sono prodotti interessanti per i videogiocatori, ma c'era un problema: se una singola componente si rompeva, la console era praticamente da buttare. Per fortuna da ora non è più così.

Anbernic ha iniziato infatti a vendere pezzi di ricambio per le sue macchine da gioco, dai modelli più recenti come l'RG Rotate e proposte più vecchie come l'RG350P.

I dettagli sulle componenti delle console Anbernic

Tramite il sito ufficiale, è possibile acquistare pezzi come scocche, schermi, analogici, batterie, pulsanti e persino schede madri. Quando si fa un ordine si deve specificare il modello della console e il colore: se sbagliate nel fornire queste informazioni, non potrete avere alcun tipo di rimborso, quindi fate attenzione.

Ora potete riparare le vostre console Anbernic
Ora potete riparare le vostre console Anbernic

Il problema è che sebbene le componenti possano essere acquistate, non c'è alcun tipo di guida o manuale di istruzioni su come sostituire le singole parti. Se non siete particolarmente esperti di questo tipo di procedure, quindi, potreste essere costretti a cercare video tutorial non ufficiali.

La console portatile ANBERNIC RG556 è in sconto su AliExpress La console portatile ANBERNIC RG556 è in sconto su AliExpress

Il prezzo delle componenti ovviamente varia molto: un singolo cuscinetto viene circa tre dollari, ma una scheda madre può arrivare a costare fino a 240 dollari circa. Ricordiamo infine che Anbernic RG Rotate è la nuova console portatile in stile Game Boy con schermo rotante.

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