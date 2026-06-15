Anbernic ora vende dei pezzi di ricambio per le sue console portatili

Le console portatili di Anbernic sono prodotti interessanti per i videogiocatori, ma c'era un problema: se una singola componente si rompeva, la console era praticamente da buttare. Per fortuna da ora non è più così.

Anbernic ha iniziato infatti a vendere pezzi di ricambio per le sue macchine da gioco, dai modelli più recenti come l'RG Rotate e proposte più vecchie come l'RG350P.