Anbernic ora vende dei pezzi di ricambio per le sue console portatili

Le console portatili di Anbernic sono prodotti interessanti per i videogiocatori, ma c'era un problema: se una singola componente si rompeva, la console era praticamente da buttare. Per fortuna da ora non è più così.
Anbernic ha iniziato infatti a vendere pezzi di ricambio per le sue macchine da gioco, dai modelli più recenti come l'RG Rotate e proposte più vecchie come l'RG350P.
I dettagli sulle componenti delle console Anbernic
Tramite il sito ufficiale, è possibile acquistare pezzi come scocche, schermi, analogici, batterie, pulsanti e persino schede madri. Quando si fa un ordine si deve specificare il modello della console e il colore: se sbagliate nel fornire queste informazioni, non potrete avere alcun tipo di rimborso, quindi fate attenzione.
Il problema è che sebbene le componenti possano essere acquistate, non c'è alcun tipo di guida o manuale di istruzioni su come sostituire le singole parti. Se non siete particolarmente esperti di questo tipo di procedure, quindi, potreste essere costretti a cercare video tutorial non ufficiali.
Il prezzo delle componenti ovviamente varia molto: un singolo cuscinetto viene circa tre dollari, ma una scheda madre può arrivare a costare fino a 240 dollari circa. Ricordiamo infine che Anbernic RG Rotate è la nuova console portatile in stile Game Boy con schermo rotante.
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