Anbernic RG Rotate è la nuova console portatile in stile Game Boy con schermo rotante

Anbernic continua a sperimentare nuove forme e soluzioni per i suoi dispositivi portatili, e in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di molto particolare: Anbernic RG Rotate è infatti una console portatile basata sul form factor classico del Game Boy, ma con la peculiarità di avere uno schermo rotante che modifica sensibilmente la forma e l'uso del dispositivo.
Per il momento, la compagnia ha pubblicato il trailer di presentazione riportato qui sotto e non ha ancora fornito informazioni per quanto riguarda data di uscita o prezzo di questo nuovo dispositivo, ma sembra essere una soluzione molto interessante ed elegante, rispetto anche ad altre console simili.
In pratica, si tratta di una console in grado di passare dalla classica forma in stile Game Boy a un semplice quadrato tutto schermo, attraverso una speciale rotazione del display che cambia la forma e anche la fruizione del dispositivo.
Da Game Boy a quadrato multimediale
Tutto quello che sappiamo deriva dal trailer di presentazione visibile qui sotto: Anbernic RG Rotate è una console portatile basata su Android che, verosimilmente, farà cose molto simile alle tante altre console Anbernic, incentrate soprattutto sull'uso di emulatori e homebrew.
A differenza delle altre, Anbernic RG Rotate sfrutta un sistema di rotazione con un meccanismo specificamente progettato dalla compagnia, che fa scomparire o riapparire i comandi fisici con croce digitale e tasti frontali, consentendo così due configurazioni principali.
Per giocare in maniera agevole, la console aperta è costruita come una sorta di vecchio Game Boy, disposta in verticale, mentre da chiusa lo schermo quadrato occupa praticamente tutta la superficie, lasciando spazio ad altri utilizzi del dispositivo come lettori multimediali o anche un semplice ed elegante orologio da tasca.
Anbernic RG Rotate sarà disponibile in alluminio o in plastica ABS, nei colori Polar Black e Aurora Silver, con la possibilità di modificare la sporgenza dei tasti dorsali L2 e R2 e altre funzioni che verranno svelate in seguito.