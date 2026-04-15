Anbernic RG Rotate è la nuova console portatile in stile Game Boy con schermo rotante

Anbernic continua a sperimentare nuove forme e soluzioni per i suoi dispositivi portatili, e in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di molto particolare: Anbernic RG Rotate è infatti una console portatile basata sul form factor classico del Game Boy, ma con la peculiarità di avere uno schermo rotante che modifica sensibilmente la forma e l'uso del dispositivo.

Per il momento, la compagnia ha pubblicato il trailer di presentazione riportato qui sotto e non ha ancora fornito informazioni per quanto riguarda data di uscita o prezzo di questo nuovo dispositivo, ma sembra essere una soluzione molto interessante ed elegante, rispetto anche ad altre console simili.

In pratica, si tratta di una console in grado di passare dalla classica forma in stile Game Boy a un semplice quadrato tutto schermo, attraverso una speciale rotazione del display che cambia la forma e anche la fruizione del dispositivo.