Pragmata è già in sconto su Instant Gaming, prezzo ridotto del 30%

A pochi giorni dal debutto ufficiale, Pragmata è già disponibile in prevendita su Instant Gaming con un prezzo ridotto. Il titolo può essere acquistato a circa 41,49€ (IVA esclusa) invece dei 60€ di listino, con uno sconto del 31% . La key è riscattabile su Steam e verrà attivata al momento dell'uscita, prevista tra due giorni. Come spesso accade per questo tipo di offerte, è inclusa anche una garanzia sul prezzo: nel caso in cui dovesse scendere ulteriormente prima del lancio, la differenza viene rimborsata. Il fatto che il gioco sia già scontato prima ancora di arrivare sul mercato lo rende una delle promozioni più interessanti tra quelle attualmente disponibili. Potete comprare la key dal box qua sopra o con il link diretto .

Un progetto atipico firmato Capcom

Pragmata è una nuova IP che punta a distinguersi per ambientazione e tono. Il gioco combina elementi sci-fi con una narrazione più riflessiva, mettendo al centro il rapporto tra i protagonisti in un contesto tecnologico avanzato e instabile. Nella nostra recensione, Mancosu definisce Pragmata "un bel videogioco, come quelli di una volta: traendo ispirazione dai classici del suo passato, Capcom ha posizionato il puro gameplay proprio nel cuore dell'esperienza per poi costruirgli attorno la storia di Hugh e Diana, una vicenda tanto semplice quanto fuori dal tempo che rappresenta quasi un unicum per la casa di Osaka".

Pragmata è stato uno dei progetti più osservati degli ultimi mesi, anche per via della sua natura a lungo misteriosa. Il prezzo attuale rappresenta un'opportunità concreta per chi è interessato al titolo e vuole assicurarselo al day one senza affrontare il costo pieno, sfruttando uno sconto già attivo in fase di lancio.