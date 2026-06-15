Intel presenta Firefly e propone una nuova filosofia per il mercato dei notebook economici

Intel sta preparando una nuova strategia per il segmento dei notebook economici con un progetto chiamato Project Firefly. L'obiettivo è offrire dispositivi più curati e moderni senza aumentare significativamente i costi di produzione. Al centro del progetto si trovano i nuovi processori Wildcat Lake, sviluppati specificamente per le esigenze quotidiane degli utenti.

Questi chip integrano 2 core ad alte prestazioni e 4 core a basso consumo energetico, accompagnati da una piccola unità dedicata all'intelligenza artificiale e da una grafica integrata adatta alla riproduzione multimediale e al gaming leggero. Intel ha inoltre semplificato l'architettura della piattaforma adottando un design a singolo modulo e una scheda madre a sei strati.