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Intel presenta Firefly e propone una nuova filosofia per il mercato dei notebook economici

Project Firefly è la nuova iniziativa di Intel per migliorare i notebook economici. Processori Wildcat Lake, componenti provenienti dagli smartphone e un design per ridurre i costi.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/06/2026
Intel

Intel sta preparando una nuova strategia per il segmento dei notebook economici con un progetto chiamato Project Firefly. L'obiettivo è offrire dispositivi più curati e moderni senza aumentare significativamente i costi di produzione. Al centro del progetto si trovano i nuovi processori Wildcat Lake, sviluppati specificamente per le esigenze quotidiane degli utenti.

Questi chip integrano 2 core ad alte prestazioni e 4 core a basso consumo energetico, accompagnati da una piccola unità dedicata all'intelligenza artificiale e da una grafica integrata adatta alla riproduzione multimediale e al gaming leggero. Intel ha inoltre semplificato l'architettura della piattaforma adottando un design a singolo modulo e una scheda madre a sei strati.

Il problema dei notebook economici per Intel

Tuttavia, secondo Intel, il problema dei notebook economici non riguarda esclusivamente la potenza di elaborazione. Per anni questa categoria è stata caratterizzata da compromessi legati ai materiali utilizzati, alla qualità costruttiva e alla scelta dei componenti. Project Firefly nasce proprio per affrontare questi aspetti, fornendo ai produttori una base comune dalla quale partire per sviluppare nuovi modelli.

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Uno degli elementi più interessanti riguarda il ricorso a componenti provenienti dal settore degli smartphone e dei tablet. Intel ha deciso di sfruttare la filiera produttiva mobile per elementi come memoria e sistemi audio, beneficiando delle enormi economie di scala che caratterizzano quel mercato. Questo approccio dovrebbe consentire una maggiore efficienza produttiva e una riduzione dei costi finali.

Le caratteristiche dei notebook Intel di Project Firefly

I notebook basati su Firefly adottano inoltre caratteristiche generalmente associate a dispositivi di fascia superiore. Intel adotterà uno chassis in metallo spesso appena 12,9 mm, con un design pulito e privo di griglie di ventilazione visibili. Nonostante il profilo sottile, viene mantenuta una dotazione completa di porte moderne, comprese USB Type-A, USB Type-C e Thunderbolt.

Per semplificare ulteriormente il lavoro dei produttori, Intel ha sviluppato il cosiddetto Core Logic Module, una soluzione che integra processore e memoria derivata dal mondo mobile in un unico modulo pronto per essere installato nei nuovi dispositivi.

Aziende come Dell, Asus, Acer e Colorful stanno già sperimentando questa piattaforma. Alcuni prodotti sono già disponibili sul mercato, mentre altri arriveranno nei prossimi mesi. Con Firefly, Intel punta a ridefinire il concetto di notebook economico. Ci riuscirà? Fatecelo sapere nei commenti.

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