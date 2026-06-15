Il proiettore smart Xiaomi L1 con Google TV è in offerta: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del proiettore Xiaomi L1 tramite l'applicazione del codice sconto MULTI20 (o ITPP20) per un costo totale e finale d'acquisto di 171,06€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 giugno.

Il proiettore Xiaomi L1 è un dispositivo compatto e versatile pensato per offrire un'esperienza di intrattenimento domestico di alta qualità. Il suo motore ottico completamente sigillato utilizza una lente ad alta definizione con un'elevata trasmissione della luce, permettendo di ottenere immagini nitide e colori precisi, ideali per riprodurre fedelmente film e contenuti multimediali.