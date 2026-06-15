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Il proiettore smart Xiaomi L1 con Google TV è in offerta: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del proiettore Xiaomi L1 tramite l'applicazione di un coupon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/06/2026
Proiettore Xiaomi

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del proiettore Xiaomi L1 tramite l'applicazione del codice sconto MULTI20 (o ITPP20) per un costo totale e finale d'acquisto di 171,06€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 giugno.

Il proiettore Xiaomi L1 è un dispositivo compatto e versatile pensato per offrire un'esperienza di intrattenimento domestico di alta qualità. Il suo motore ottico completamente sigillato utilizza una lente ad alta definizione con un'elevata trasmissione della luce, permettendo di ottenere immagini nitide e colori precisi, ideali per riprodurre fedelmente film e contenuti multimediali.

Ulteriori dettagli sul proiettore

Per quanto riguarda la gestione termica, il sistema di raffreddamento a doppio circuito funziona in modo efficiente e silenzioso, mantenendo prestazioni stabili senza disturbare la visione. La luminosità raggiunge i 200 lumen ISO, certificati secondo standard internazionali, garantendo una resa equilibrata e dettagli visibili anche in ambienti non completamente bui.

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Il proiettore supporta una risoluzione nativa Full HD 1080p e la riproduzione di contenuti fino al 4K, offrendo un'esperienza visiva di livello superiore. È possibile proiettare immagini su superfici comprese tra 40 e 120 pollici, con un rapporto di proiezione 1,2:1.

Le funzioni intelligenti includono correzione trapezoidale automatica, messa a fuoco rapida, allineamento dello schermo e rilevamento degli ostacoli tramite IA, che semplificano notevolmente l'installazione.

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