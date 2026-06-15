ChatGPT supera il miliardo di utenti attivi mensili: è l’app più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo

Il precedente primato apparteneva a Google Maps, che aveva raggiunto lo stesso numero di utenti in circa cinque anni dal lancio . Il risultato conferma gli l'intelligenza artificiale generativa sta assumendo nella vita quotidiana delle persone.

Secondo i dati diffusi dalla società di analisi Sensor Tower, il chatbot sviluppato da OpenAI ha impiegato circa tre anni e mezzo per raggiungere questo risultato , un ritmo di crescita superiore a quello registrato in passato da altre applicazioni di enorme successo.

ChatGPT ha raggiunto un nuovo traguardo nella storia delle applicazioni digitali, diventando l'app più veloce di sempre a superare la soglia di un miliardo di utenti attivi mensili .

Non solo ChatGPT: altre piattaforme IA stanno raggiungendo grandi traguardi

Nonostante il dominio di ChatGPT, anche altre piattaforme stanno registrando tassi di crescita particolarmente elevati. Nel corso dell'ultimo anno, il numero di utenti mensili di Claude e Meta AI è aumentato in modo significativo, con incrementi percentuali molto superiori a quelli di ChatGPT.

Tuttavia, il servizio di OpenAI continua a mantenere un vantaggio considerevole in termini di diffusione complessiva.

Gli analisti attribuiscono questa espansione generale al miglioramento continuo dei modelli linguistici e a una crescente accettazione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale da parte del pubblico. Allo stesso tempo, il settore continua a essere al centro di discussioni e controversie.