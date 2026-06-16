La sedia da gaming GTPlayer è perfetta per la tua postazione da gaming (e non solo): sfrutta il codice sconto

Su AliExpress, oggi, è disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto della sedia da gaming GTPlayer tramite l'applicazione del codice sconto MULTI10 (o, in alternativa ITPP10) per un costo totale e finale d'acquisto di 116,68€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 27 giugno.
La sedia da gaming GTPLAYER è progettata per offrire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco, lavoro o intrattenimento. Grazie allo schienale ergonomico con curva a S, segue la forma naturale della colonna vertebrale offrendo un supporto efficace a testa, spalle e zona lombare, aiutando a mantenere una postura più rilassata e corretta.
Ulteriori dettagli sulla sedia
La struttura utilizza materiali resistenti e curati nei dettagli: la superficie in pelle PU è facile da pulire, resistente all'usura e piacevole al tatto, mentre l'imbottitura in schiuma ad alta densità mantiene la forma nel tempo garantendo una seduta confortevole anche dopo molte ore di utilizzo.
Lo schienale può essere inclinato da 90° fino a 150°, permettendo di alternare facilmente momenti di concentrazione, gioco e riposo.
Sono presenti anche regolazione dell'altezza, rotazione a 360° e un cuscino lombare con massaggio a vibrazione integrato, pensato per ridurre la tensione nella zona della schiena.
Un ulteriore elemento dedicato al relax è il poggiapiedi estensibile, che consente di sollevare le gambe e trasformare la sedia in una vera postazione di riposo personale. L'assemblaggio è semplice grazie ai componenti numerati e alle istruzioni dettagliate.
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