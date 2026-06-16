Clive Barker's Hellraiser: Revival ha una data d'uscita annunciata, ecco quando arriverà

Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato la data d'uscita di Clive Barker's Hellraiser: Revival, il survival horror incentrato sulla celebre serie di film del genere, che sarà dunque disponibile dall'8 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco sarà disponibile in edizione standard e delude, con prezzi e contenuti ovviamente differenti:

Standard Edition - 39,99$, fisica o digitale

Deluxe Edition - 49,99$, con contenuti aggiuntivi che verranno svelati più avanti nei prossimi mesi

Chi effettua la prenotazione del gioco, in qualsiasi edizione, otterrà alcuni bonus esclusivi in-game come la skin per Labyrinth Pistol e la skin Martin Sawblade.