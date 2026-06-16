Clive Barker's Hellraiser: Revival ha una data d'uscita annunciata, ecco quando arriverà

Saber Interactive e Boss Team Games hanno annunciato la data d'uscita di Clive Barker's Hellraiser: Revival, il survival horror incentrato sulla celebre serie di film del genere, che sarà dunque disponibile dall'8 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il gioco sarà disponibile in edizione standard e delude, con prezzi e contenuti ovviamente differenti:
- Standard Edition - 39,99$, fisica o digitale
- Deluxe Edition - 49,99$, con contenuti aggiuntivi che verranno svelati più avanti nei prossimi mesi
Chi effettua la prenotazione del gioco, in qualsiasi edizione, otterrà alcuni bonus esclusivi in-game come la skin per Labyrinth Pistol e la skin Martin Sawblade.
Cenobiti digitali
Clive Barker's Hellraiser: Revival è un gioco horror che ci consente di vivere in prima persona gli orrori tipici della serie, lanciandoci in una battaglia per la sopravvivenza contro le armate dell'Inferno, nientemeno.
"Scendi nelle profondità più oscure degli inferi per salvare la persona amata dalle grinfie depravate dei Cenobiti. Affronta le tue paure più profonde contro esseri perversi, cultisti e creature, avvalendoti dei poteri infernali della scatola rompicapo Genesis Configuration e di un arsenale di armi terrene", si legge nella descrizione ufficiale.
Tra le caratteristiche principali di Clive Barker's Hellraiser: Revival troviamo una nuova storia inedita inserita all'interno della serie cinematografica, nella quale ci troviamo ancora una volta ad eseguire involontariamente il rituale di Pinhead.
Nel gioco ci troviamo a utilizzare i poteri garantiti dalla scatola Genesis Configuration come pirocinesi, telecinesi e le catene infernali per colpire i nemici ma anche risolvere gli enigmi che ci troviamo di fronte.
Ovviamente, la storia ci porterà anche ad affrontare gli inquietanti Cenobiti, che rappresentano le minacce più oscure all'interno del gioco.
Nei giorni scorsi abbiamo visto un trailer presentare la Configurazione della Genesi di Clive Barker's Hellraiser, e uno dedicato proprio ai Cenobiti.
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