L'assurda quantità di videogiochi in uscita in autunno è diventata un problema

La scelta di non mettersi contro l'ambizioso colosso di Rockstar è pienamente comprensibile, ma siamo davvero sicuri che sia preferibile scontrarsi con una lunga serie di altri tripla A molto attesi, destinati inevitabilmente a contendersi la stessa fetta di pubblico? Il dubbio è più che legittimo.

Praticamente tutto arriverà tra settembre e i primi di ottobre, mesi da sempre molto affollati perché proiettati verso il periodo natalizio, ma che quest'anno rischiano di diventare ancora più problematici per un motivo evidente: il 19 novembre esce GTA VI e nessuno sembra disposto a lanciare il proprio gioco nello stesso periodo di quello che è probabilmente il videogioco più atteso della storia.

La settimana della Summer Game Fest si è rivelata davvero incredibile per la qualità dei tanti giochi presentati. Dopo anni di edizioni piuttosto sottotono, per la prima volta è sembrato di tornare all'epoca d'oro dell'E3, quando ogni conferenza aveva davvero qualcosa da dire . Dallo State of Play di Sony al Summer Game Fest di Keighley, passando per l' Xbox Games Showcase e infine il Nintendo Direct , ognuno di questi eventi ha portato annunci importanti che hanno entusiasmato gli appassionati di videogiochi, senza far mancare anche diverse sorprese inaspettate.

Settembre infernale

Già prima dell'inizio della Summer Game Fest si poteva notare come l'inizio di settembre stesse diventando eccessivamente affollato, complice la conferma di titoli come The Blood of Dawnwalker in uscita il 3 settembre e Marvel's Wolverine il 15 settembre, oltre ad altri giochi interessanti, ma che magari non godono della stessa risonanza mediatica. Si iniziava insomma a percepire l'effetto GTA VI già da questi insoliti posizionamenti a inizio settembre, di produzioni che normalmente avrebbero puntato più verso ottobre.

Dopo le conferenze degli ultimi giorni il quadro è diventato chiarissimo. Tutti vogliono evitare GTA VI e hanno quindi deciso di concentrare le uscite tra settembre e la prima metà di ottobre. Per capire meglio la situazione, basta dare uno sguardo ad alcuni dei titoli più importanti confermati in questo periodo:

The Blood of Dawnwalker - 3 settembre

Marvel's Wolverine - 15 settembre

Fire Emblem: Fortune's Weave - 17 settembre

Control Resonant - 24 settembre

Silent Hill: Townfall - 24 settembre

Onimusha: Way of the Sword - 25 settembre

Rayman Legends Retold - 1 ottobre

Ace Combat 8: Wings of Theve - 2 ottobre

Gears of War: E-Day - 6 ottobre



Valor Mortis - 13 ottobre

Castlevania: Belmont's Curse - 15 ottobre

Parliamo di oltre dieci tra i giochi più attesi dell'anno concentrati nell'arco di appena un mese e mezzo. La situazione diventa particolarmente critica nella seconda metà di settembre, quando nel giro di quarantotto ore arriveranno Onimusha, Control Resonant e il nuovo Silent Hill. Inizialmente era previsto anche l promettente soulslike in prima persona Valor Mortis che però ha deciso di cambiare la sua data di lancio al 13 ottobre, sicuramente meglio, ma sempre in mezzo alla tempesta di uscite. Non bisogna dimenticare poi che pochi giorni prima saranno già arrivati anche Fire Emblem e Marvel's Wolverine.

In questa lista non compaiono nemmeno altri titoli interessanti, magari più di nicchia, come Warhammer 40.000: Dawn of War IV e Trails in the Sky 2nd Chapter, entrambi previsti per il 17 settembre, oppure Star Wars: Galactic Racer, in arrivo il 6 ottobre.

Onimusha, in arrivo il 25 settembre, è uno dei titoli più attesi del periodo autunnale

La situazione ricorda un po' le cosiddette vacanze intelligenti di agosto. Per evitare il traffico si decide di partire alle cinque del mattino, salvo poi scoprire che milioni di altre persone hanno avuto la stessa identica idea.

Come se non bastasse, ci sono ancora diversi videogiochi previsti per l'autunno che non hanno una data precisa. Basti pensare a Lords of the Fallen II, annunciato per un generico autunno, a No Rest for the Wicked, la cui versione 1.0 arriverà a ottobre, oppure a The Duskbloods e al recente remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time annunciato all'ultimo Direct, entrambi fissati per il 2026 senza ulteriori dettagli. La situazione potrebbe quindi diventare persino peggiore di quanto non sia già oggi.

È perfettamente comprensibile che nessuno voglia confrontarsi con GTA VI e con l'incalcolabile risonanza mediatica che avrà a livello globale. Già i primi due trailer hanno monopolizzato le discussioni per giorni; è facile immaginare cosa accadrà quando il gioco arriverà effettivamente nei negozi.

Control Resonant è in arrivo il 24 settembre se la vedrà con altri tre titoli in arrivo in quei giorni

D'altronde GTA V è diventato il secondo videogioco più venduto della storia in un'epoca in cui la cultura dell'hype era molto meno dominante e i social network non avevano ancora il peso attuale. L'uscita di GTA VI potrebbe fare in modo che, per mesi, nel mondo dei videogiochi non si parli praticamente d'altro. Un fenomeno simile a quello visto con Elden Ring, che aveva monopolizzato l'attenzione della community per settimane lasciando ben poco spazio ad altri titoli (Horizon Forbidden West docet). La differenza è che l'effetto di Elden Ring era difficile da prevedere, mentre quello di GTA VI lo considerano inevitabile praticamente tutti.

Eppure, per quanto possa sembrare follia dirlo ad alta voce, non tutti i videogiocatori vogliono giocare a GTA VI. Il titolo Rockstar è in grado di raggiungere un pubblico enorme, compresi molti giocatori occasionali, un po' come fanno EA Sports FC o Call of Duty, ma con una forza ancora maggiore. Esiste comunque una fetta di giocatori hardcore, magari minoritaria, che non è particolarmente interessata al gioco e preferisce altre esperienze.

Per questo motivo, uscire più vicino a GTA VI potrebbe rivelarsi meno devastante di quanto sembri e forse persino meno rischioso che lanciarsi in mezzo a quindici altri giochi molto attesi. Il vecchio mito secondo cui due titoli di genere diverso non si fanno concorrenza appare sempre meno convincente. Chi compra Onimusha, Silent Hill: Townfall o Control Resonant spesso è un giocatore appassionato che ama spaziare tra generi differenti. Molti apprezzano allo stesso modo action, horror e avventure narrative.

Valor Mortis ha deciso di cambiare la sua data d'uscita per evitare lo scontro diretto con altri grossi titoli

La realtà è che spendere 80 euro al lancio per ogni uscita è impossibile per la maggior parte delle persone, sia per motivi economici sia perché nessuno ha davvero il tempo di giocare tutto ciò che arriva in un periodo così congestionato. Il rischio per alcune software house è che le vendite iniziali risultino inferiori alle aspettative e, in un'industria sempre più orientata ai risultati immediati, performance sottotono possono tradursi rapidamente in licenziamenti o, nei casi peggiori, nella chiusura di interi studi, come abbiamo già visto accadere più volte negli ultimi anni.

Per questo motivo la speranza è che si assista a qualche rinvio ragionato, capace di concedere maggiore spazio a tanti titoli che meritano di avere una possibilità nel sempre più competitivo mercato videoludico. Forse la mossa più intelligente l'ha fatta Phantom Blade Zero, l'action wuxia di S-Game, che ha deciso di spostarsi dal 9 settembre al 29 ottobre: appena tre settimane prima di GTA VI, ma probabilmente in una posizione molto più favorevole per ritagliarsi la propria attenzione.