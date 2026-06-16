Disponibile l'espansione Rebirth di Jurassic World Evolution 3 con nuove specie e una campagna inedita

Frontier Developments, in collaborazione con Universal Products & Experiences, ha pubblicato Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion , disponibile da oggi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S al prezzo consigliato di 24,99 euro. L'espansione è ambientata prima degli eventi del film Jurassic World Rebirth e amplia il gestionale con una nuova campagna, quattro specie inedite e quasi 400 nuovi oggetti per il parco.

Le novità

I giocatori saranno chiamati a gestire tre strutture segrete situate sull'Île Saint-Hubert: Main Facility, Ancient Valley e Riverside Lab. Le tre aree condividono le risorse economiche e introducono per la prima volta l'energia geotermica come fonte di alimentazione, con un sistema che consente di potenziarne la capacità su tutta l'isola. Ogni struttura presenta sfide specifiche e un'impostazione differente.

Il parco si amplia

Tra le principali novità figurano quattro specie viste per la prima volta sul grande schermo: Mutadon, Aquilops, Titanosaurus e Distortus rex. A queste si aggiungono modelli e skin per dinosauri già presenti nel gioco, tra cui T. rex, Spinosaurus, Mosasaurus, Quetzalcoatlus, Dilophosaurus e Velociraptor.

L'espansione introduce anche una nuova voliera all'aperto, progettata per ospitare anche le creature volanti più pericolose, come i Mutadon, con uno spazio di volo più ampio e senza ostacoli visivi. Sul fronte della ricerca sono disponibili sette nuovi tratti sperimentali, che permettono di modificare le caratteristiche biologiche dei dinosauri e il loro comportamento nei confronti delle squadre di ranger e delle altre specie.

La progressione della campagna è stata inoltre resa più flessibile grazie al nuovo sistema di incarichi, che consente di scegliere se seguire le missioni principali per avanzare nella storia oppure completare incarichi opzionali per ottenere nuovi genomi, tratti sperimentali, ricerche aggiuntive e ulteriori missioni avanzate.

In contemporanea con il lancio dell'espansione è disponibile anche l'aggiornamento gratuito 1.3 per tutti i possessori di Jurassic World Evolution 3. Tra le novità figurano il comportamento semi-acquatico del T. rex, le crociere del Cretaceo all'interno delle voliere, il ritorno del Cearadactylus da Jurassic World Evolution 2, l'introduzione dei razzi di segnalazione portatili per i veicoli dei ranger, nuove funzionalità dedicate ai droni e altri miglioramenti.