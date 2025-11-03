Jurassic World Evolution 3 ha il suo trailer con i riconoscimenti della stampa

Il trailer dei riconoscimenti di Jurassic World Evolution 3 conferma che il nuovo episodio della serie simulativa sviluppato da Frontier Developments è stato accolto con un certo entusiasmo da parte della critica, che gli ha assegnato voti tendenzialmente molto alti.

Alcune testate hanno definito il gioco come il capitolo definitivo della saga, altre hanno parlato di un sequel che non punta a rivoluzionare l'impianto ma riesce a raffinare le sue meccaniche al punto da consegnarci un'esperienza gestionale quasi zen.

La schermata che riprende alcune delle migliori valutazioni ricevute da Jurassic World Evolution 3 è una carrellata di 8, 9 e persino 10: un quadro che fa capire bene quanto quest'ultima edizione sia stata appprezzata da una porzione rilevante della critica.

Sebbene ovviamente il trailer non ne faccia menzione, ci sono state tuttavia anche delle voci più severe nei confronti del gioco, che hanno puntato il dito sulla mancanza di novità concrete rispetto alle precedenti uscite.