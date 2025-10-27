0

Jurassic World Evolution 3 è già in promozione al suo minimo storico su Amazon: approfitta dell'offerta

Se stavate aspettando "il primo sconto utile", è già arrivato: Jurassic World Evolution 3 è già in offerta al suo minimo storico su Amazon.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/10/2025
Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3
News Video Immagini

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che farà felici tutti gli amanti dell'universo di Jurassic Park (e non solo): Jurassic World Evolution 3 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 47,23€, suo minimo storico! Acquistalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Jurassic World Evolution 3 porta la gestione dei parchi preistorici a un nuovo livello, offrendo un'esperienza profonda e spettacolare per gli appassionati di dinosauri e simulazione. Il gioco consente di allevare generazioni di dinosauri, gestendo più di 80 specie, tra cui 75 completamente nuove. Ogni animale cresce da cucciolo ad adulto, con comportamenti realistici, varianti maschili e femminili e interazioni sociali inedite.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il titolo introduce strumenti evoluti di costruzione: modifiche del terreno, personalizzazione modulare e attrazioni come il Tour in mongolfiera o l'Incontro con i dinosauri, dove i visitatori possono osservare da vicino le creature preistoriche. Grazie al Frontier Workshop, è possibile condividere creazioni o scaricare quelle della community multipiattaforma.

Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

La modalità campagna porta i giocatori in un'avventura planetaria, accanto a personaggi iconici come il Dott. Ian Malcolm, esplorando luoghi leggendari come i calanchi del Montana o nuovi scenari come il Giappone. Dai pterosauri che esplorano la terraferma ai dinosauri semi-acquatici, ogni creatura reagisce in modo dinamico al mondo che la circonda.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Jurassic World Evolution 3 è già in promozione al suo minimo storico su Amazon: approfitta dell'offerta