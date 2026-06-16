Xbox Game Pass annuncia i giochi in arrivo nella seconda ondata di giugno, tra FC 26 e COD

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per la seconda ondata di giugno, e si tratta di sei titoli tra i quali alcuni di notevole interesse e richiamo, proseguendo in un ottimo periodo per il servizio su abbonamento.

Vediamo dunque i nuovi titoli in arrivo in questa seconda metà del mese:

Junkster - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 16 giugno (Ultimate, PC)

Call of Duty: Vanguard - Cloud, Xbox e PC, 17 giugno (Ultimate, Premium, PC)

EA Sports FC 26 - Cloud, Xbox e PC, 18 giugno (Ultimate, PC)

Abyssus - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 giugno (Ultimate, Premiom, PC)

RV There Yet? - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cloud, Xbox e PC, 2 luglio (Ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Winds of Arcana: Ruination - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 6 luglio (Ultimate, Premium, PC)

Si tratta dunque di una mandata più contenuta di altre, in termini di quantità, ma contenente comunque alcuni titoli di notevole spessore.