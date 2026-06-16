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Xbox Game Pass annuncia i giochi in arrivo nella seconda ondata di giugno, tra FC 26 e COD

Vediamo quali giochi sono in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda parte di giugno, con una manciata di titoli tra i quali almeno un paio di sicuro richiamo un po' per tutti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/06/2026
Il logo di Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per la seconda ondata di giugno, e si tratta di sei titoli tra i quali alcuni di notevole interesse e richiamo, proseguendo in un ottimo periodo per il servizio su abbonamento.

Vediamo dunque i nuovi titoli in arrivo in questa seconda metà del mese:

  • Junkster - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 16 giugno (Ultimate, PC)
  • Call of Duty: Vanguard - Cloud, Xbox e PC, 17 giugno (Ultimate, Premium, PC)
  • EA Sports FC 26 - Cloud, Xbox e PC, 18 giugno (Ultimate, PC)
  • Abyssus - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 25 giugno (Ultimate, Premiom, PC)
  • RV There Yet? - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 giugno (Ultimate, Premium, PC)
  • Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cloud, Xbox e PC, 2 luglio (Ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
  • Winds of Arcana: Ruination - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 6 luglio (Ultimate, Premium, PC)

Si tratta dunque di una mandata più contenuta di altre, in termini di quantità, ma contenente comunque alcuni titoli di notevole spessore.

Un gruppetto interessante

Sebbene arrivi un po' fuori tempo massimo, considerando che la stagione è ormai conclusa, EA Sports FC 26 è ovviamente un'aggiunta di grande interesse per molti appassionai della serie, inserito nel catalogo di Ultimate con la sua aggiunta al Vault di EA Play e che può tornare particolarmente utile in occasione dei Mondiali.

Dal catalogo di Activision arriva inoltre un altro COD, ovvero Call of Duty: Vanguard, e si tratta di titoli comunque in grado di attirare un notevole interesse fra i tanti appassionati della serie.

Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima parte di giugno, da Starseeker a Persona 5 Royal Xbox Game Pass, i giochi in arrivo nella prima parte di giugno, da Starseeker a Persona 5 Royal

Per il resto, si registra l'approdo di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, remake degli omonimi titoli della serie, anche sul catalogo Premium, e alcune particolarità come il bizzarro RV There Yet? e Winds of Arcana: Ruination.

In tutto questo, ricordiamo anche il lancio della versione 1.0 di 33 Immortals avvenuto direttamente all'interno di Game Pass l'11 giugno e il ritorno di Wo Long: Fallen Dynasty anche nel catalogo Premium.

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