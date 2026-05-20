Clive Barker's Hellraiser: Revival presenta la Configurazione della Genesi in un trailer

Saber Interactive ha pubblicato un nuovo trailer del survival horror Clive Barker's Hellraiser: Revival, che introduce i giocatori alla Configurazione della Genesi, una misteriosa scatola dai poteri sovrannaturali destinata ad accompagnarci per tutta la (dis)avventura.
Si tratta di un artefatto centrale nella storia, proprio come nei film della serie Hellraiser, e altrettanto importante nel gameplay, dove risulta indispensabile per risolvere rompicapi e per avere la meglio negli scontri.
Puzzle e combattimenti
Fuori dal combattimento, la Configurazione della Genesi permette al giocatore di manipolare il Labirinto, trasformandone porzioni per aprire nuovi percorsi e raggiungere aree altrimenti irraggiungibili. Anche nel mondo dei mortali la scatola svolge un ruolo chiave, diventando essenziale per risolvere enigmi ambientali e interagire con meccanismi che reagiscono alle sue trasformazioni.
Il suo potere raggiunge però l'apice durante gli scontri. Eliminando i nemici con esecuzioni brutali, il giocatore raccoglie la loro Sofferenza, una risorsa che alimenta le abilità della Configurazione. Tra queste figurano la telecinesi, la pirocinesi e la possibilità di evocare le iconiche catene infernali, capaci di dilaniare gli avversari senza pietà.
Clive Barker's Hellraiser: Revival sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam, con il debutto previsto nel corso dell'anno.
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