Clive Barker's Hellraiser: Revival è il primo videogioco della saga, parlano gli autori

Clive Barker's Hellraiser: Revival è il primo videogioco basato sulla saga horror, e gli sviluppatori di Saber Interactive hanno pubblicato un video diario in cui parlano di com'è stato realizzare questo ambizioso tie-in.

Per lo studio si è trattato di un'occasione unica, un'esperienza caratterizzata da un grado di violenza inedito e contenuti espliciti ma al contempo legata a una proprietà intellettuale decisamente famosa, che annovera numerosi fan anche fra gli sviluppatori.

Saber si è concentrata sulle opere più amate dai fan, come l'originale Hellraiser, Hellbound: Hellraiser 2 e il racconto originale The Hellbound Heart, che costituiscono il cuore creativo della saga e sui cui è stato costruito questo progetto, utilizzando altri materiali solo all'occorrenza.

Una delle sfide più ardue per il team è stata quella di portare nel gioco gli effetti speciali del film, visto che le tecnologie degli anni '80 erano molto diverse da quelle odierne, e così è stato necessario reinterpretare alcuni elementi iconici, come l'apparizione dei Cenobiti o il design di Pinhead.