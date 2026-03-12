Clive Barker's Hellraiser: Revival è il primo videogioco della saga, parlano gli autori

Clive Barker's Hellraiser: Revival è il primo videogioco basato sulla saga horror, e gli sviluppatori di Saber Interactive hanno pubblicato un video diario in cui parlano di com'è stato realizzare questo ambizioso tie-in.
Per lo studio si è trattato di un'occasione unica, un'esperienza caratterizzata da un grado di violenza inedito e contenuti espliciti ma al contempo legata a una proprietà intellettuale decisamente famosa, che annovera numerosi fan anche fra gli sviluppatori.
Saber si è concentrata sulle opere più amate dai fan, come l'originale Hellraiser, Hellbound: Hellraiser 2 e il racconto originale The Hellbound Heart, che costituiscono il cuore creativo della saga e sui cui è stato costruito questo progetto, utilizzando altri materiali solo all'occorrenza.
Una delle sfide più ardue per il team è stata quella di portare nel gioco gli effetti speciali del film, visto che le tecnologie degli anni '80 erano molto diverse da quelle odierne, e così è stato necessario reinterpretare alcuni elementi iconici, come l'apparizione dei Cenobiti o il design di Pinhead.
Autenticamente Hellraiser
Presentato lo scorso luglio, Clive Barker's Hellraiser: Revival punta a consegnarci un'esperienza che sia autenticamente Hellraiser, senza censure, integrando tutti gli elementi più estremi della saga cinematografica.
Anche le meccaniche del gameplay seguono la medesima filosofia, utilizzando la celebre Scatola di Lemarchand e le sue configurazioni per dar vita a situazioni differenti e raccontando una trama che non si limita a riproporre i momenti più celebri dei film.