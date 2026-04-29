Un video di Clive Barker's Hellraiser: Revival presenta i Cenobiti

Gli autori di Clive Barker's Hellraiser: Revival hanno provato a immaginare cosa desideri realmente Pinhead , cercando però di non tradire la sua essenza originale. Questa domanda, non banale, ha richiesto un confronto diretto con il materiale cinematografico e con la mitologia del franchise.

La figura di Pinhead , in particolare, è stata immaginata dagli sviluppatori di Boss Team Games come qualcosa di diverso da un semplice assassino, legata più al concetto di sofferenza come esperienza sensoriale estrema, alla ricerca del limite fisico e mentale dell'essere umano.

Il nuovo video di Clive Barker's Hellraiser: Revival presenta i Cenobiti e la loro reinterpretazione all'interno del gioco, che differisce per forza di cose rispetto ai libri e ai film appartenenti alla saga horror creata dall'autore inglese.

Il ritorno di Doug Bradley

Abbiamo provato Clive Barker's Hellraiser: Revival durante l'ultima edizione della Gamescom e non c'è dubbio che questo tie-in punti a portare sullo schermo l'universo della saga cinematografica in maniera estremamente fedele.

Lo dimostra ad esempio la presenza di Doug Bradley, interprete storico di Pinhead, il cui coinvolgimento ha conferito ulteriore peso e autenticità al progetto. L'attore stesso ha raccontato il ritorno al ruolo come un'esperienza quasi istintiva, difficile da razionalizzare, a dimostrazione di quanto il personaggio gli sia rimasto "addosso".

Hellraiser: Revival non ruota tuttavia attorno al solo Pinhead, visto che anche gli altri Cenobiti originali sono stati reinterpretati con attenzione, ciascuno con un approccio diverso: dal Chatterer, pensato per aumentare la tensione e la pressione sul giocatore, fino alla Female Cenobite, legata a un'estetica più eterea e seduttiva, passando per il disturbante Butterball.