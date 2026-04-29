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Il dissipatore Corsair iCue Link Titan 240 è scontatissimo su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul dissipatore Corsair iCue Link Titan 240 che cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/04/2026
Dissipatore Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul dissipatore Corsair iCue Link Titan 240: l'offerta prevede uno sconto attivo in formato XL del 66% per un costo totale e finale d'acquisto di 58,40€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il Corsair iCUE LINK Titan 240 è un dissipatore a liquido all-in-one progettato per offrire prestazioni elevate e una gestione semplificata dell'assemblaggio. Grazie all'integrazione con l'ecosistema iCUE LINK, il sistema permette una connessione in serie dei componenti tramite un unico controller, riducendo drasticamente la quantità di cavi necessari.

Ulteriori dettagli sul dissipatore

Uno degli aspetti più innovativi è il sistema di raffreddamento FlowDrive, che utilizza una pompa ad alte prestazioni alimentata da un motore trifase. Questo, combinato con una piastra di contatto lavorata con precisione, garantisce un trasferimento termico ottimale tra CPU e dissipatore, migliorando l'efficienza complessiva.

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Il kit include ventole RX RGB premontate, progettate per offrire un'elevata pressione statica e un flusso d'aria efficace, caratteristiche ideali per i radiatori. La tecnologia AirGuide di CORSAIR e i cuscinetti magnetici a cupola contribuiscono a migliorare le prestazioni riducendo al contempo la rumorosità.

Il sistema è inoltre dotato di controllo PWM, che consente di regolare la velocità delle ventole fino a 2.100 giri/min, e della modalità Zero RPM, che spegne completamente le ventole a basse temperature per un funzionamento totalmente silenzioso.

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