Warhammer 40.000: Speed Freeks ha una data d'uscita su PS5 e Xbox Series X e S

L'editore Wired Productions e il team di sviluppo Caged Element hanno annunciato che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X e S del gioco di corse e combattimento multiplayer Warhammer 40.000: Speed Freeks saranno disponibili in formato digitale a partire dal 21 maggio 2026. Un'edizione fisica, destinata esclusivamente alla console Sony, verrà pubblicata successivamente il 16 luglio. Il titolo era originariamente approdato in Accesso Anticipato su PC il 6 agosto 2024, mentre la pubblicazione della versione definitiva per computer è fissata per il 22 maggio 2025.

Altri dettagli sul gioco

Ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, il gioco mescola corse ad alta velocità e combattimenti tra veicoli, permettendo agli utenti di sbloccare, guidare e personalizzare tanti mezzi, tra cui buggy, carri armati ed elicotteri. L'editore descrive l'esperienza invitando i giocatori a unirsi alla "Speedwaaagh" alla ricerca di "più velocità" e "più dakka". L'azione si svolge su tracciati devastati dalla guerra e può essere affrontata in solitaria contro l'intelligenza artificiale o sfidando altri giocatori online in diverse modalità.

Tra le modalità di gioco figura la "Deff Rally", una competizione di combattimento 8 contro 8 in cui le squadre devono combinare velocità e aggressività per raggiungere il traguardo. È presente inoltre la modalità "Kill Konvoy", incentrata su dinamiche di scorta e sabotaggio: i team sono chiamati a difendere il proprio gigantesco mech meccanico, noto come Stompa, cercando contemporaneamente di abbattere quello avversario. Ogni veicolo offre un modello di guida differente, premiando i giocatori che sapranno fare ricorso a diverse abilità strategiche e all'astuzia.

A completare l'offerta di Warhammer 40,000: Speed Freeks è presente un editor di livelli dotato di oltre 400 elementi. Attraverso la modalità Creation Workshop, gli utenti hanno la possibilità di costruire tracciati e arene personalizzate, operando da soli o in cooperativa in tempo reale con altri giocatori, per poi condividere le proprie mappe o scaricare quelle realizzate dalla community.