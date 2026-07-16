Gli autori di Clive Barker's Hellraiser: Revival parlano dello stile horror della saga

Clive Barker's Hellraiser: Revival punta a catturare lo spirito della saga cinematografica e il suo peculiare approccio all'horror, che negli anni Ottanta ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per questo specifico filone.

"Fino a quel momento i franchise horror erano piuttosto monodimensionali", hanno spiegato gli sviluppatori. "Era chiaro chi fossero i cattivi, quali fossero le loro motivazioni e perché esistessero. Hellraiser ribaltò completamente questo concetto, introducendo antagonisti le cui motivazioni erano molto più ambigue e complesse."

"L'horror di Hellraiser è diverso dagli altri soprattutto per il tono e per la filosofia. Parla della fusione tra sessualità, dolore e piacere: è una sorta di trascendenza andata terribilmente storta, e che esprime desideri che vanno oltre la carne e oltre la morale."

"I nostri giochi sono conosciuti per il gore, quindi ci siamo chiesti cosa potesse renderci diversi. Quando progettavamo la violenza volevamo che fosse il più possibile inquietante e disturbante, ma non fine a sé stessa: ogni volta che inserivamo qualcosa di estremamente grottesco, cercavamo di bilanciarlo con qualcosa di bello."