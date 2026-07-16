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Gli autori di Clive Barker's Hellraiser: Revival parlano dello stile horror della saga

All'interno di un nuovo e sanguinolento video diario, gli sviluppatori di Clive Barker's Hellraiser: Revival hanno parlato di come la saga cinematografica abbia un approccio peculiare all'horror.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/07/2026
Pinhead e i suoi Cenobiti in Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
Clive Barker's Hellraiser: Revival
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Clive Barker's Hellraiser: Revival punta a catturare lo spirito della saga cinematografica e il suo peculiare approccio all'horror, che negli anni Ottanta ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per questo specifico filone.

"Fino a quel momento i franchise horror erano piuttosto monodimensionali", hanno spiegato gli sviluppatori. "Era chiaro chi fossero i cattivi, quali fossero le loro motivazioni e perché esistessero. Hellraiser ribaltò completamente questo concetto, introducendo antagonisti le cui motivazioni erano molto più ambigue e complesse."

"L'horror di Hellraiser è diverso dagli altri soprattutto per il tono e per la filosofia. Parla della fusione tra sessualità, dolore e piacere: è una sorta di trascendenza andata terribilmente storta, e che esprime desideri che vanno oltre la carne e oltre la morale."

Clive Barker's Hellraiser: Revival è il primo videogioco della saga, parlano gli autori Clive Barker's Hellraiser: Revival è il primo videogioco della saga, parlano gli autori

"I nostri giochi sono conosciuti per il gore, quindi ci siamo chiesti cosa potesse renderci diversi. Quando progettavamo la violenza volevamo che fosse il più possibile inquietante e disturbante, ma non fine a sé stessa: ogni volta che inserivamo qualcosa di estremamente grottesco, cercavamo di bilanciarlo con qualcosa di bello."

Nemici e gameplay

In arrivo l'8 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Clive Barker's Hellraiser: Revival proporrà enigmi talvolta basati sulle trappole del Labirinto o su temi psicologici particolarmente delicati: "Nel Labirinto ci sono molte scene che esplorano argomenti inquietanti come l'abuso di droghe o il suicidio. Sono temi controversi, ma erano fondamentali per la nostra storia", hanno spiegato gli autori.

Nel gioco dovremo affrontare due categorie di nemici: da una parte il culto della Scarlet Church, i cui membri venerano il Labirinto e combattono usando armi convenzionali; dall'altra gli Unworthy, ovverosia gli emarginati che hanno fallito le prove per diventare Cenobiti e che ci attaccheranno in gruppo.

Durante gli scontro avremo la possibilità di smembrare i nostri avversari usando armi da mischia, da distanza o abilità speciali. Talvolta sarà addirittura necessario fare a pezzi i nemici per poterli sconfiggere.

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