Gli autori di Clive Barker's Hellraiser: Revival parlano dello stile horror della saga

Clive Barker's Hellraiser: Revival punta a catturare lo spirito della saga cinematografica e il suo peculiare approccio all'horror, che negli anni Ottanta ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per questo specifico filone.
"Fino a quel momento i franchise horror erano piuttosto monodimensionali", hanno spiegato gli sviluppatori. "Era chiaro chi fossero i cattivi, quali fossero le loro motivazioni e perché esistessero. Hellraiser ribaltò completamente questo concetto, introducendo antagonisti le cui motivazioni erano molto più ambigue e complesse."
"L'horror di Hellraiser è diverso dagli altri soprattutto per il tono e per la filosofia. Parla della fusione tra sessualità, dolore e piacere: è una sorta di trascendenza andata terribilmente storta, e che esprime desideri che vanno oltre la carne e oltre la morale."
"I nostri giochi sono conosciuti per il gore, quindi ci siamo chiesti cosa potesse renderci diversi. Quando progettavamo la violenza volevamo che fosse il più possibile inquietante e disturbante, ma non fine a sé stessa: ogni volta che inserivamo qualcosa di estremamente grottesco, cercavamo di bilanciarlo con qualcosa di bello."
Nemici e gameplay
In arrivo l'8 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Clive Barker's Hellraiser: Revival proporrà enigmi talvolta basati sulle trappole del Labirinto o su temi psicologici particolarmente delicati: "Nel Labirinto ci sono molte scene che esplorano argomenti inquietanti come l'abuso di droghe o il suicidio. Sono temi controversi, ma erano fondamentali per la nostra storia", hanno spiegato gli autori.
Nel gioco dovremo affrontare due categorie di nemici: da una parte il culto della Scarlet Church, i cui membri venerano il Labirinto e combattono usando armi convenzionali; dall'altra gli Unworthy, ovverosia gli emarginati che hanno fallito le prove per diventare Cenobiti e che ci attaccheranno in gruppo.
Durante gli scontro avremo la possibilità di smembrare i nostri avversari usando armi da mischia, da distanza o abilità speciali. Talvolta sarà addirittura necessario fare a pezzi i nemici per poterli sconfiggere.