Neverness to Everness supera i 200 milioni di dollari di ricavi in due mesi

Il gioco di ruolo open world urbano Neverness to Everness ha superato i 207 milioni di dollari di ricavi al 30 giugno. Dopo un lancio positivo, avvenuto lo scorso 29 aprile, con incassi del primo giorno oltre i 100 milioni di yuan cinesi (circa 14,8 milioni di dollari al cambio di allora) e un primo mese in cui i ricavi globali hanno superato quelli del mercato domestico, l'editore Perfect World Games ha comunicato che il gioco ha raggiunto 1,4 miliardi di yuan (207 milioni di dollari) al 30 giugno. L'annuncio è arrivato il 14 luglio, in occasione delle previsioni sui risultati finanziari del primo semestre 2026.