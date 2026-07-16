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Nothing Watch Pro 2 cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia sullo smartwatch

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Nothing Watch Pro 2. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/07/2026
Nothing Watch Pro 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Nothing Watch Pro 2: applicando il coupon ITVS006 otterrai 6€ di sconto per un costo totale e finale di 49,19€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra 20 e il 23 luglio.

Il Nothing Watch Pro 2 è uno smartwatch che combina un design moderno, funzioni intelligenti e una lunga autonomia. Uno degli elementi distintivi è la lunetta intercambiabile, che permette di personalizzare l'aspetto del dispositivo e adattarlo meglio al proprio stile.

Ulteriori dettagli sullo smartwatch

Lo smartwatch integra un display AMOLED da 1,32 pollici con regolazione automatica della luminosità, progettato per offrire immagini nitide e una buona visibilità in diverse condizioni di luce. Gli utenti possono inoltre scegliere tra oltre 100 quadranti, con numerose possibilità di personalizzazione.

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Per la comunicazione, il Nothing Watch Pro 2 supporta le chiamate Bluetooth e dispone di un sistema di riduzione del rumore basato sull'intelligenza artificiale.

Il dispositivo è dotato anche di GPS multisistema integrato. Uno dei principali punti di forza è l'autonomia: la batteria permette fino a 11 giorni di utilizzo. Grazie al suo equilibrio tra personalizzazione, funzioni smart, connettività e durata della batteria, il Nothing Watch Pro 2 si propone come una soluzione versatile, elegante e funzionale.

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