Nothing Watch Pro 2 cala di prezzo su AliExpress: sfrutta il coupon e risparmia sullo smartwatch

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Nothing Watch Pro 2: applicando il coupon ITVS006 otterrai 6€ di sconto per un costo totale e finale di 49,19€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra 20 e il 23 luglio.

Il Nothing Watch Pro 2 è uno smartwatch che combina un design moderno, funzioni intelligenti e una lunga autonomia. Uno degli elementi distintivi è la lunetta intercambiabile, che permette di personalizzare l'aspetto del dispositivo e adattarlo meglio al proprio stile.